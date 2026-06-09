Pollo a Bs 28 el kilo genera largas filas y alta demanda en distintos puntos de La Paz

La venta de pollo a Bs 28 el kilo impulsada por la Alcaldía de La Paz generó largas filas de vecinos este martes en distintos puntos de distribución de la ciudad, donde cientos de personas acudieron en busca de uno de los productos más demandados de la canasta familiar.

La comercialización se realizó con un lote de 11 toneladas de pollo distribuido en tres sectores: la avenida Zabaleta, frente al Hospital Gastroenterológico; la Subalcaldía de Hampaturi; y la avenida Mario Mercado, en la zona de Bajo Llojeta.

Población en busca de pollo

Desde tempranas horas de la mañana, los ciudadanos se organizaron mediante numeración para acceder al producto, mientras personal municipal realizaba el pesaje y la entrega correspondiente.

“Debe ser hora y media desde que estamos esperando”, relató uno de los vecinos que hacía fila para adquirir el alimento.

El ciudadano señaló además que llevaba aproximadamente una semana sin comprar pollo debido a los elevados precios registrados en los mercados durante las últimas semanas.

La demanda se mantuvo constante durante toda la mañana y las filas continuaron creciendo a medida que más personas llegaban a los puntos de venta habilitados.

Medida para aliviar el bolsillo paceño

La medida busca aliviar el impacto del incremento de precios y los problemas de abastecimiento ocasionados por los bloqueos que afectan al país desde hace 40 días.

El producto fue ofertado a Bs 28 el kilo, un precio inferior al registrado en varios mercados de la ciudad, situación que motivó una importante concurrencia de consumidores.

Las autoridades municipales informaron que la venta continuará hasta agotar el stock disponible, mientras se mantienen los esfuerzos para garantizar el abastecimiento de alimentos en la sede de gobierno.

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