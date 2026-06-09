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ALD denunció ante la Fiscalía la presencia de grupos armados en San Julián

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público tras los enfrentamientos registrados durante un operativo de desbloqueo, donde se reportaron disparos contra efectivos policiales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

09/06/2026 9:55

Agregar Reduno en
Presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez
Santa Cruz, Bolivia

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La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por los delitos de alzamiento armado y terrorismo, tras los violentos hechos registrados en el municipio de San Julián, donde civiles que bloqueaban las carreteras respondieron con disparos al operativo de la Policía.

"Nos apersonamos a la Fiscalía de manera formal para poder presentar esta denuncia inicialmente por los delitos muy bien identificados de alzamiento armado y de terrorismo por parte de estos grupos criminales", afirmó la autoridad legislativa.

Álvarez argumentó que las movilizaciones ciudadanas dejaron de ser legítimas o pacíficas en el momento en que se evidenció el uso de armamento letal y se difundieron grabaciones con amenazas explícitas.

"Esto escala lamentablemente a los niveles ya no permisivos de una protesta social o una protesta pacífica. Desde el hecho de portar armas de grueso calibre, desde el hecho de haber atentado contra la vida de policías y civiles, todo fue premeditado", enfatizó la presidenta del legislativo.

Entre las pruebas presentadas se encuentran los videos de personas encapuchadas mostrando armamento para amedrentar a la población.

Ante la reciente liberación de tres de los cinco imputados por el caso, Álvarez instó a las autoridades a realizar un trabajo exhaustivo para evitar que la situación quede en la impunidad.

 "Si bien ya se ha aprobado y se ha promulgado una ley de estados de excepción, lo que corresponde hoy es aplicarla de manera inmediata porque si no, la escalada y la ola de violencia van a permanecer. Están bien los discursos, pero de aquí para adelante lo que toca es acciones", manifestó Álvarez.

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