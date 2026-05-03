Grover García asume la Asamblea de Cochabamba y apuesta por unidad y trabajo conjunto

El nuevo presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de la gobernación de Cochabamba, Grover García, expresó su compromiso con la unidad y el trabajo conjunto con todas las fuerzas políticas, organizaciones sociales y la población. A partir del 4 de mayo, cuando se posesionan las autoridades subnacionales en Bolivia.

Grover García, elegido presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, destacó la importancia de la unidad y el trabajo en equipo para atender las necesidades del departamento.

“Nuestra Asamblea Legislativa departamental ha elegido la nueva directiva, los nuevos líderes. Quiero agradecer al comisionado, a los asambleístas en ejercicio, a nuestras organizaciones sociales, y a toda la población del departamento de Cochabamba”, dijo García.

García, con un claro enfoque hacia la cooperación política, resaltó que el trabajo no será exclusivo de una sola fuerza política, sino que se buscará la integración de todas.

“El trabajo tiene que ser en equipo con todas las fuerzas políticas, no solamente con una fuerza política. Con todas las fuerzas políticas vamos a trabajar para poder demostrar y resolver las demandas que tiene nuestro departamento de Cochabamba", aseguró.

Compromiso y trabajo coordinado

García reafirmó su compromiso con la población cochabambina, señalando que el trabajo será realizado al máximo de sus capacidades.

"Estoy seguro que nosotros vamos a responder de forma al 200% para poder responder las demandas que tiene nuestra ciudadanía", comentó. Además, remarcó la necesidad de un trabajo coordinado entre el gobierno central, departamental y los gobiernos municipales, para lograr resultados positivos para Cochabamba.

Unión y transparencia

En cuanto a la conformación de la nueva directiva, García explicó que se respetaron los estatutos y reglamentos, dando espacio tanto a los bloques mayoritarios como minoritarios, lo que refleja la diversidad política en la Asamblea.

“Sé que tal vez algunos no han compuesto, pero ya es responsabilidad de ellos. Los que queremos confluir nos hemos unido”, expresó.

El presidente de la Asamblea hizo énfasis en que su gestión será transparente y alejada de pactos o acuerdos oscuros.

"Aquí no hay pactos, aquí no hay coteos, aquí no hay nada de eso. Nosotros vamos a trabajar con los profesionales idóneos que tenemos en el departamento de Cochabamba. Vamos a trabajar con la universidad, vamos a trabajar con estas organizaciones sociales, vamos a trabajar transparentemente, vamos a luchar contra la corrupción", afirmó.

Desafíos y objetivos

García también hizo referencia a aquellos asambleístas que, a su juicio, buscan protagonismo innecesario, pero aseguró que su compromiso con la ciudadanía es firme y que su equipo dará respuestas claras y contundentes a la población.

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