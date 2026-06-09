Cochabamba: desbloquean la avenida Petrolera y aprehenden a varias personas

La Policía Boliviana ejecutó este martes un operativo de desbloqueo en la avenida Petrolera, a la altura de Uspha Uspha, logrando restablecer la circulación vehicular en una de las principales vías de conexión entre la ciudad de Cochabamba y el Valle Alto. La intervención se suma a las acciones realizadas en el puente Khora, en Vinto, donde las fuerzas del orden evitaron la instalación de nuevos puntos de bloqueo.

Como resultado de ambos operativos, más de 50 personas fueron arrestadas y aprehendidas por su presunta participación en las medidas de presión.

Operativo en la avenida Petrolera

Los efectivos policiales se desplegaron en la zona de Uspha Uspha para retirar los obstáculos instalados en la vía y garantizar el tránsito vehicular. De acuerdo con los reportes preliminares, en este operativo se registraron 22 personas arrestadas y aprehendidas.

La avenida Petrolera permanecía parcialmente bloqueada por grupos movilizados, afectando el ingreso y salida de vehículos hacia los municipios del Valle Alto.

Policía desbloquea la avenida Petrolera. Foto: RR.SS.

Más de 30 aprehendidos en Vinto

La jornada anterior, la Policía y las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo en el puente K'hora, en el municipio de Vinto, donde lograron impedir la consolidación de un nuevo punto de bloqueo en la carretera que conecta Cochabamba con el occidente del país.

Según el reporte policial, la intervención dejó 33 personas aprehendidas, entre ellas hombres y mujeres que participaron en los enfrentamientos registrados en el sector.

Durante las requisas y allanamientos, los efectivos secuestraron dos vehículos en cuyo interior encontraron bombas molotov, dinamitas, petardos y otros elementos que presuntamente iban a ser utilizados durante las movilizaciones. Asimismo, se reportó el hallazgo de dinero en efectivo y material explosivo en poder de algunos de los detenidos.

Defensoría verifica situación de los aprehendidos

La Defensoría del Pueblo informó que realizó una verificación en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la laguna Alalay para conocer la situación de las personas aprehendidas durante el operativo en Vinto.

La institución reportó que entre los detenidos se encontraba un adolescente de 16 años, por lo que gestionó la intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para garantizar el cumplimiento de sus derechos y el debido proceso.

Continúan los operativos

Las intervenciones forman parte de las acciones desplegadas para restablecer la transitabilidad en Cochabamba, departamento que continúa afectado por bloqueos en varias rutas estratégicas tras más de tres semanas de conflicto.

Mientras la circulación fue restablecida en la avenida Petrolera y se mantiene el resguardo policial en el puente Khora, las autoridades continúan con los operativos para evitar nuevos cortes de ruta y garantizar el tránsito de personas y mercancías en el departamento.



Mira la programación en Red Uno Play