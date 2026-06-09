Nuevo caso de feminicidio en El Alto eleva a 40 las víctimas en el país

La Fiscalía Departamental de La Paz investiga un nuevo caso de feminicidio registrado en la ciudad de El Alto, donde una mujer de 50 años perdió la vida tras ser atacada con un arma blanca. El principal sospechoso, identificado como Jhon F. T. T., de 23 años, fue aprehendido y permanece en celdas policiales mientras avanzan las investigaciones.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el hecho ocurrió la noche del 7 de junio en la zona 12 de Octubre. Tras recibir la denuncia, el Ministerio Público activó de inmediato los actos investigativos para esclarecer las circunstancias del crimen.

"Se recibió la denuncia de un hecho de feminicidio cometido con arma blanca. La víctima fue trasladada a un centro médico; sin embargo, perdió la vida durante el trayecto. Una vez recibida la denuncia contra el presunto autor, la fiscal asignada al caso inició de manera inmediata los actos investigativos correspondientes", señaló la autoridad.

De acuerdo con la investigación preliminar, la víctima, identificada como María E. G. V., habría sido agredida con un objeto punzocortante, sufriendo heridas de gravedad que derivaron en su fallecimiento.

La fiscal del caso, Martha López Gonzales, explicó que el examen realizado por el médico forense estableció como causa de muerte un choque hipovolémico post hemorrágico, producto de las lesiones provocadas durante la agresión.

El hecho se registró aproximadamente a las 23:30 del 7 de junio en la avenida Jorge Carrasco, entre las calles 8 y 9 de la zona 12 de Octubre de la ciudad de El Alto.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, con este caso suman 40 víctimas de feminicidio registradas en el país en lo que va del año. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

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