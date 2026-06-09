¿Pacientes podrán elegir médico y horario? Así funcionará la ficha digital en hospitales

La Gobernación de Santa Cruz puso en marcha un nuevo sistema digital para la reserva de fichas médicas en los hospitales de tercer nivel, una iniciativa que busca poner fin a las largas filas que durante años han obligado a cientos de pacientes a pasar la noche en las afueras de los centros de salud.

El secretario departamental de Salud y Desarrollo Humano, Germán Antelo, explicó que el proceso ya comenzó en el hospital San Juan de Dios y que progresivamente será ampliado al resto de los hospitales de referencia del departamento.

“Desde siempre las filas eran enormes, la gente tiene que dormir en la calle, mojarse, enfermarse, a veces deteriorar su salud. La intención es que no haya más fila, que la gente, como en cualquier parte del mundo, tenga la posibilidad de registrarse y anotarse desde su celular”, señaló.

Según explicó la autoridad, los pacientes que ya cuentan con historia clínica en el hospital y tienen una derivación de un establecimiento de primer o segundo nivel podrán acceder al sistema mediante una aplicación que permite reservar fichas y buscar especialistas.

“Se calcula que máximo en una semana, hasta dos, se podría ir incluyendo todos los otros hospitales del tercer nivel. En un mes y medio o dos meses ya tendremos interconectados los cinco o seis hospitales de tercer nivel”, afirmó.

La autoridad destacó que el objetivo final es avanzar hacia una red de salud completamente digitalizada, donde los pacientes puedan acceder a sus historias clínicas desde cualquier lugar del departamento.

“Lo importante es que nosotros digitalicemos las historias clínicas para que yo, como dueño de mi salud, tenga en mi celular mi clave y mi usuario. Que si voy a Porongo o a San Ignacio de Velasco tenga mi historia clínica y cualquier médico me pueda atender”, sostuvo.

Respecto al funcionamiento del sistema, explicó que los usuarios podrán programar sus consultas según la disponibilidad existente, incluso con varios días o semanas de anticipación. Además, tendrán la posibilidad de elegir la especialidad y al médico con quien desean atenderse.

Antelo también reconoció que la implementación permitirá identificar con mayor claridad la demanda existente en determinadas especialidades médicas, lo que podría derivar en la ampliación de horarios y contratación de más profesionales.

Sobre los adultos mayores y personas con dificultades para utilizar herramientas digitales, el secretario recomendó el apoyo de familiares o cuidadores para realizar el proceso de reserva.

“Lo correcto es que alguien, un hijo o un nieto, los apoye y los ayude, porque lógicamente hay gente que no va a entender la tecnología y va a ser difícil hacerlo”, manifestó.

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