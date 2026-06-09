"Una final de película": La diferencia entre Sánchez y Fujimori se reduce a 41 mil votos

El proceso electoral en Perú avanza hacia su etapa final con el 95,181% de las actas procesadas, en un escenario que confirma una contienda altamente ajustada entre los dos principales candidatos.

Según los datos oficiales, Roberto Sánchez encabeza el conteo con el 50,116% de los votos, equivalente a 8.882.475 sufragios, mientras que Keiko Fujimori registra el 49,884%, con 8.841.324 votos. La diferencia entre ambos se ubica en 41.151 votos, luego de que la candidata lograra reducir la brecha en el último tramo del escrutinio.

En ese marco, la productora periodística de la edición política del diario “La República”, Janet Arias Ramírez, calificó la jornada como una de las más reñidas del proceso electoral.

“Es una final de película, ahora está muy reñida. Anoche las autoridades electorales brindaron un conteo al 100% y en ese quien ganaba las elecciones era Roberto Sánchez. Ahora las distancias han cambiado porque en la mañana era Keiko Fujimori quien tenía una ligera ventaja y ahora nuevamente al 95% Roberto Sánchez tomó la delantera”, señaló.

La periodista también hizo referencia a factores geográficos y políticos que influyen en el desarrollo del escrutinio.

“Se ha querido impugnar votaciones de zonas que tienen una tipología específica, puesto que la geografía peruana es compleja, entonces hay zonas muy alejadas en las que trasladarse toma hasta cuatro días, entonces hubo un lamentable ataque a esta población queriendo desconocer el voto”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que el escenario electoral refleja una limitada representatividad de las opciones en disputa.

“Estos dos candidatos representan poco más del 25 o 30% de la población, es decir, el 70% de la población peruana no los ha elegido”, añadió.

El conteo continúa en desarrollo y se espera que las próximas actualizaciones del organismo electoral definan la tendencia final del proceso.

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