“La situación es crítica”: Hospital del Niño se queda sin oxígeno en La Paz y la vida de los menores corre peligro

El Hospital del Niño en La Paz enfrenta una situación de extrema gravedad tras enfrentarse completamente sin reservas de oxígeno líquido debido a los bloqueos de carreteras que impiden el ingreso de los camiones cisterna. El director del nosocomio, el Dr. Alfredo Mendoza, alertó de que desde el miércoles a las 6 de la tarde debieron improvisar el uso de botellones de oxígeno gaseoso para mantener con vida a los internados.

Esta repentina transición técnica generó un grave desabastecimiento de accesorios especializados en el mercado local, obligando a las autoridades del centro médico a comprar y prestarse los equipos necesarios. "Hemos hecho un bypass para que Neonatología y Terapia intensiva no les pase esto, pero la situación es crítica", manifestó con profunda preocupación el especialista.

Cirugías suspendidas y reservas al límite

Aunque se suspendieron los procedimientos programados de quirófano para reducir el consumo del recurso, el hospital ya atendió cuatro cirugías de urgencia inaplazables que aceleraron el gasto del insumo médico. De acuerdo con los cálculos matemáticos de la dirección, el desabastecimiento total y definitivo ocurrirá este sábado a la medianoche si no se logra rellenar el tanque principal.

Actualmente, el centro médico alberga a nueve niños en terapia intensiva, cuatro recién nacidos en estado crítico neonatal y dos menores sometidos a cirugías de corazón que requieren soporte de oxígeno las 24 horas del día. A este delicado panorama se sumó en las últimas horas el ingreso de tres nuevos pacientes con infecciones respiratorias agudas que precisaban internación inmediata.

Un llamado urgente ante el cerco vial

A pesar de que el Ministerio de Salud ha enviado una cantidad de botellones de auxilio, el flujo actual es insuficiente y la operatividad del hospital se encuentra al borde del abismo. "Es nuestra obligación dar salud, pero se nos está complicando", manifestó Mendoza.

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