La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), a través de su regional Beni, informó el cierre total y preventivo del tramo San Ignacio de Moxos–Puerto Varador, debido a las persistentes lluvias y a la saturación de la plataforma vial.

La restricción vehicular se aplica en los puntos de control de Tranca Ibare y Puerto Varador, en el sector que conecta San Ignacio de Moxos con Villa Isora.

Según el comunicado oficial, el cierre entró en vigencia a las 10:30 de este martes 9 de junio y se mantendrá hasta las 10:30 del miércoles 10 de junio de 2026, con el objetivo de resguardar la seguridad de los usuarios y evitar riesgos por las condiciones de la carretera.

El comunicado oficial de la ABC

La ABC explicó que las constantes precipitaciones han afectado la estabilidad de la vía, por lo que se determinó suspender temporalmente la circulación de vehículos mientras se realiza una evaluación de las condiciones del tramo.

La entidad, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, recomendó a conductores y transportistas tomar las previsiones necesarias, respetar la señalización instalada y acatar las instrucciones del personal desplazado en la zona.

Asimismo, pidió a los usuarios mantenerse informados sobre el estado de las carreteras a través de los canales oficiales y evitar transitar por el sector mientras dure la restricción vehicular.

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