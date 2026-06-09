Justiniano advierte: “Pasaron de las piedras a las balas y ahora buscan acciones de sedición”

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, denunció este martes que detrás de las movilizaciones que se registran en el país existen intereses criminales y estructuras vinculadas al narcotráfico que buscan debilitar al Estado y generar temor en la población.

“Detrás de las movilizaciones hay componentes transnacionales, financiamientos oscuros, intereses criminales y estructuras vinculadas al narcotráfico. Pasaron del bloqueo a la violencia, de la piedra a la bala y ahora buscan acciones de sedición para imponer por la fuerza lo que no pueden imponer por la vía democrática”, afirmó la autoridad.

Justiniano sostuvo que el Gobierno respeta el derecho a la protesta pacífica, pero advirtió que los actos violentos constituyen delitos y serán enfrentados en el marco de la Constitución y las leyes.

“La protesta pacífica es un derecho que será respetado; sin embargo, la violencia es un delito y será respondida en el marco de la Constitución. Ningún interés político, económico o criminal puede estar por encima de la vida del pueblo boliviano, de la Constitución y de la democracia”, señaló.

Respecto al rol de las Fuerzas Armadas, el ministro aseguró que su misión no es confrontar a la población, sino defender a los bolivianos, preservar la paz interna, proteger la soberanía nacional, la integridad territorial y el orden constitucional.

“Frente a quienes buscan convertir el miedo en método político, el Estado actuará con legalidad; frente a quienes intenten someter al país mediante la violencia, actuará con firmeza; y frente a quienes pretenden quebrar el orden democrático, las Fuerzas Armadas cumplirán su misión constitucional”, advirtió.

Respaldo internacional

Justiniano advirtió que las amenazas del siglo XXI cruzan fronteras, se financian mediante economías ilegales, operan a través de redes criminales y buscan capturar territorios, instituciones y voluntades. Frente a estos desafíos, aseguró que Bolivia cuenta con aliados internacionales.

“Bolivia es y debe seguir siendo parte del Escudo de las Américas. Somos parte de un esfuerzo mayor para proteger a nuestro pueblo del crimen organizado, del narcotráfico, del terrorismo y de toda forma de violencia”, concluyó.

Las declaraciones fueron realizadas en medio de la escalada de conflictos y bloqueos que afectan a diferentes regiones del país y que han generado preocupación por sus efectos en la economía y el abastecimiento de productos.

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