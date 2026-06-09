Instalan bloqueo en ruta a Santiváñez y afectan el acceso al parque industrial en Cochabamba

La carretera que conecta la ciudad de Cochabamba con el municipio de Santiváñez permanece bloqueada por grupos movilizados que instalaron una barricada de aproximadamente 200 metros de extensión, utilizando piedras, tierra y arena para impedir el paso de vehículos.

El acceso principal a la vía, en el sector de Villa Israel, se encuentra completamente cerrado debido a la gran cantidad de piedras y promontorios de tierra colocados sobre la carretera, dejando la ruta intransitable para el transporte público y privado.

Ante esta situación, transportistas, productores y propietarios de granjas se ven obligados a buscar caminos alternativos para llegar a Santiváñez y continuar con sus actividades. El cierre de la ruta ha generado preocupación entre los sectores productivos por las dificultades para el traslado de mercancías e insumos.

El acceso al punto de bloqueo se considera complejo debido a la magnitud de los obstáculos instalados y a la presencia de un grupo de bloqueadores que permanece apostado en los cerros cercanos, vigilando la zona para evitar cualquier intento de habilitar la carretera.

Según reportes de los comunarios, se habría utilizado maquinaria pesada para trasladar parte del material colocado sobre la vía. Asimismo, algunos habitantes de la región afirmaron que varias de las personas que participan en la medida de presión no serían pobladores del sector.

Sobre la situación en la zona, el comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, informó que se realizan coordinaciones para intervenir en el lugar y restablecer la circulación vehicular.

“Se coordina para intervenir, esperamos desbloquear en las próximas horas”, señaló la autoridad, quien además advirtió que la institución no permitirá actos vandálicos durante los operativos.

Una vía clave para la economía cochabambina

El cierre de esta carretera se suma a los más de 30 puntos de bloqueo que afectan actualmente al departamento y profundiza las dificultades para el transporte de personas y productos.

La ruta tiene una importancia estratégica para la economía regional, ya que conecta el área urbana de Cochabamba con el Parque Industrial Santiváñez, considerado el complejo industrial más grande del departamento.

En este espacio funcionan más de 118 empresas, de las cuales alrededor de 75 se encuentran operativas, generando empleo y dinamizando la actividad económica de la región.

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