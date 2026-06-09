Alto Mando Militar distingue al ministro Justiniano con la Condecoración "Cnel. Eduardo Avaroa"

El Alto Mando Militar otorgó este martes la Condecoración al Mérito Militar “Coronel Eduardo Avaroa” en el grado de Gran Cruz de la Orden al ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, en un acto protocolar desarrollado en el Colegio Militar del Ejército, en la ciudad de La Paz.

La distinción, considerada una de las más importantes que entregan las Fuerzas Armadas, fue impuesta por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama Quezada, en reconocimiento al ejercicio de sus funciones al frente de la cartera de Defensa.

Máximo reconocimiento de las Fuerzas Armadas

Durante la ceremonia se destacó que la condecoración expresa el reconocimiento institucional a autoridades civiles, militares y diplomáticas por su aporte al fortalecimiento de la defensa nacional y la coordinación con las Fuerzas Armadas.

El acto contó con la presencia de autoridades del Ejecutivo, altos mandos militares, representantes de la Policía Boliviana, legisladores e invitados especiales.

Homenaje a militar fallecido

En el marco de la ceremonia también se rindió un homenaje póstumo al sargento segundo Abraham Gutiérrez Mamani, fallecido durante un operativo de lucha contra el contrabando. En su memoria se realizó un minuto de silencio y se destacó su servicio a la patria.

Durante su intervención, el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas ratificó el compromiso institucional con la Constitución, la defensa del Estado y el fortalecimiento de valores como la disciplina, la jerarquía y la meritocracia.

“Las Fuerzas Armadas han sido, son y seguirán siendo el baluarte de la defensa de la patria”, afirmó Balderrama.

Por su parte, Justiniano agradeció la distinción y expresó su compromiso de continuar trabajando en favor de la institución militar y del país.

“Como boliviano recibo con orgullo y honor esta distinción y estaremos al servicio de nuestra patria”, señaló el ministro tras recibir la condecoración.

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