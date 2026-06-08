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Conozca el DS de Aporte Voluntario Solidario y a quiénes beneficiará la reducción del salario del presidente y sus ministros

El Decreto Supremo N° 5628 establece que los aportes voluntarios solidarios se usarán exclusivamente para financiar programas del Ministerio de Salud y Deportes.

Juan Marcelo Gonzáles

08/06/2026 19:05

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Bolivia

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El presidente Rodrigo Paz Pereira y los ministros del Estado, mediante el Decreto Supremo N° 5628, acordaron realizar un aporte voluntario solidario del 50% de sus salarios, destinado a programas de salud gestionados por el Ministerio de Salud y Deportes. Esta medida busca contribuir al bienestar común y fortalecer la atención sanitaria en el país.

Los montos de los salarios y sus aportes quedan así:

  • Presidente: de Bs 24.251 a Bs 12.125
  • Ministros: de Bs 21.556 a Bs 10.778

El decreto establece que los recursos se destinarán a través de una libreta específica en la Cuenta Única del Tesoro, denominada “Aporte Voluntario Solidario”, de carácter público y auditable, garantizando transparencia en la gestión de los fondos.

Artículo único

“Los recursos económicos provenientes de los aportes voluntarios solidarios del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, de las Ministras y los Ministros de Estado, serán destinados a programas de Salud a cargo del Ministerio de Salud y Deportes” menciona el decreto.

Quiénes administran

Según el texto del decreto, los aportes serán inscritos en el presupuesto institucional del Ministerio de Salud y Deportes, y los ministros de Economía y Finanzas Públicas, así como de Salud y Deportes, quedan encargados de su ejecución y cumplimiento.

El decreto fue firmado y promulgado el 8 de junio de 2026, con aplicación de inmediato para las autoridades de Estado.  Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca aportar con parte de su salario a programas de salud con grandes demandas.

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