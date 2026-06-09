Estado de excepción: Defensoría cree que aún puede evitarse mediante acuerdos

La Defensoría del Pueblo reiteró que el diálogo debe seguir siendo la principal herramienta para resolver la crisis social que atraviesa el país y considera que existen señales de una lenta normalización que podrían evitar la aplicación de un estado de excepción.

El jefe de la Unidad de Cultura de Paz de la Defensoría del Pueblo, César Rojas, explicó que una de las observaciones planteadas durante el tratamiento de la normativa fue garantizar que cualquier medida excepcional se mantenga dentro del marco de los derechos humanos y preserve las garantías de la población.

La institución recordó que su principal preocupación es que el país llegue a un escenario que obligue a aplicar medidas extraordinarias, por lo que continúa impulsando espacios de concertación junto a diferentes actores sociales e institucionales.

“La mayor preocupación es que podamos llegar a una situación donde los bolivianos no nos podamos entender en el marco democrático y en la práctica del diálogo”, afirmó Rojas.

Paulatina "normalización" de actividades

La Defensoría destacó que en los últimos días se registraron avances parciales en el abastecimiento de productos y en la liberación de algunas rutas, factores que permiten observar una recuperación gradual de la normalidad en regiones afectadas por los bloqueos.

Según la entidad, distintas instituciones han contribuido a facilitar acuerdos y corredores humanitarios, especialmente en zonas donde los conflictos generaron mayores dificultades para la circulación y el suministro de alimentos y combustibles.

Fortalecer el diálogo

En ese contexto, Rojas señaló que los esfuerzos deben concentrarse en fortalecer los mecanismos de negociación antes de recurrir a medidas excepcionales.

“Hoy mismo estamos alentando una pequeña luz donde a través del diálogo podamos encontrar la salida y no sea necesario que el estado de excepción se vaya a dictar”, sostuvo.

La Defensoría del Pueblo aseguró que continuará participando en las gestiones de acercamiento entre las partes con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan superar el conflicto y reducir el impacto económico y social que enfrenta la población.

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