¿Qué cambió? Lo que debe saber antes de viajar con alimentos en vuelos de BoA

Las nuevas disposiciones entraron en vigencia el 6 de junio y buscan garantizar un transporte más seguro y ordenado de alimentos en vuelos nacionales. Los pasajeros deberán cumplir requisitos específicos de peso, embalaje y sellado.
09/06/2026 13:36
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Boliviana de Aviación (BoA) puso en marcha nuevas disposiciones para el transporte de productos comestibles en sus vuelos, con el objetivo de mejorar el servicio, optimizar la manipulación de equipajes y garantizar condiciones adecuadas de seguridad durante el traslado.
Las medidas entraron en vigencia el pasado 6 de junio y están dirigidas a todos los pasajeros que transporten alimentos dentro del territorio nacional.
A través de un comunicado oficial, la aerolínea estatal explicó que las nuevas reglas buscan evitar inconvenientes relacionados con derrames, filtraciones o daños que puedan afectar otras cargas o equipajes.
Las cuatro nuevas disposiciones
Según informó BoA, estas son las medidas que deben tomar en cuenta los pasajeros:
1. Solo se permitirá un termo o caja con comestibles
Cada pasajero podrá transportar únicamente un termo o una caja con alimentos, además de la franquicia de equipaje permitida.
La franquicia regular continúa destinada a ropa y objetos personales necesarios para el viaje.
2. El peso máximo será de 32 kilogramos
El termo o caja con productos comestibles no podrá superar los 32 kilogramos de peso.
La medida busca facilitar el manejo de la carga y garantizar condiciones adecuadas durante el embarque y desembarque.
3. Los alimentos deberán estar correctamente embalados
BoA exigirá que todos los productos sean transportados en envases apropiados para evitar derrames, fugas o daños a otros equipajes.
La empresa recomendó utilizar recipientes resistentes y en buen estado que permitan una manipulación segura.
4. Los termos deberán estar sellados
La aerolínea también dispuso que los termos utilizados para transportar alimentos se encuentren completamente sellados y embalados antes del viaje.
Además, aclaró que no asumirá responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por embalajes deficientes o inadecuados.
Recomendación para los pasajeros
BoA pidió a los usuarios planificar con anticipación el transporte de alimentos y verificar que los envases cumplan con todas las condiciones establecidas antes de llegar al aeropuerto.
La empresa señaló que estas medidas buscan fortalecer la seguridad operativa y brindar un servicio más eficiente y confiable para todos los pasajeros.
Con estas nuevas disposiciones, quienes viajen con productos alimenticios deberán prestar especial atención al peso, embalaje y sellado de sus envíos para evitar observaciones o contratiempos durante el embarque.
Con información de ABI.
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