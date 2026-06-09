¿Qué cambió? Lo que debe saber antes de viajar con alimentos en vuelos de BoA

Boliviana de Aviación (BoA) puso en marcha nuevas disposiciones para el transporte de productos comestibles en sus vuelos, con el objetivo de mejorar el servicio, optimizar la manipulación de equipajes y garantizar condiciones adecuadas de seguridad durante el traslado.

Las medidas entraron en vigencia el pasado 6 de junio y están dirigidas a todos los pasajeros que transporten alimentos dentro del territorio nacional.

A través de un comunicado oficial, la aerolínea estatal explicó que las nuevas reglas buscan evitar inconvenientes relacionados con derrames, filtraciones o daños que puedan afectar otras cargas o equipajes.

Las cuatro nuevas disposiciones

Según informó BoA, estas son las medidas que deben tomar en cuenta los pasajeros:

1. Solo se permitirá un termo o caja con comestibles

Cada pasajero podrá transportar únicamente un termo o una caja con alimentos, además de la franquicia de equipaje permitida.

La franquicia regular continúa destinada a ropa y objetos personales necesarios para el viaje.

2. El peso máximo será de 32 kilogramos

El termo o caja con productos comestibles no podrá superar los 32 kilogramos de peso.

La medida busca facilitar el manejo de la carga y garantizar condiciones adecuadas durante el embarque y desembarque.

3. Los alimentos deberán estar correctamente embalados

BoA exigirá que todos los productos sean transportados en envases apropiados para evitar derrames, fugas o daños a otros equipajes.

La empresa recomendó utilizar recipientes resistentes y en buen estado que permitan una manipulación segura.

4. Los termos deberán estar sellados

La aerolínea también dispuso que los termos utilizados para transportar alimentos se encuentren completamente sellados y embalados antes del viaje.

Además, aclaró que no asumirá responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por embalajes deficientes o inadecuados.

Recomendación para los pasajeros

BoA pidió a los usuarios planificar con anticipación el transporte de alimentos y verificar que los envases cumplan con todas las condiciones establecidas antes de llegar al aeropuerto.

La empresa señaló que estas medidas buscan fortalecer la seguridad operativa y brindar un servicio más eficiente y confiable para todos los pasajeros.

Con estas nuevas disposiciones, quienes viajen con productos alimenticios deberán prestar especial atención al peso, embalaje y sellado de sus envíos para evitar observaciones o contratiempos durante el embarque.

Con información de ABI.

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