Policía encuentra artefactos explosivos cerca de una carretera en Vinto

Un operativo policial ejecutado en el municipio de Vinto terminó con el hallazgo de una cantidad considerable de artefactos explosivos caseros, conocidos como bombas molotov, que se encontraban ocultos en inmediaciones de una importante ruta del departamento de Cochabamba.

La intervención se realizó en el sector del puente Kora II, ubicado en el kilómetro 18 de la carretera, donde aproximadamente 300 personas intentaban consolidar un bloqueo de caminos.

Según el reporte oficial, la acción policial permitió dispersar a los movilizados y restablecer el libre tránsito en la zona. Sin embargo, el hallazgo posterior encendió las alertas de las fuerzas de seguridad.

El preocupante descubrimiento

Una vez despejado el sector, efectivos policiales realizaron un exhaustivo rastrillaje de seguridad en los alrededores del puente Kora II y en el ingreso a la comunidad de Motecato.

Durante la inspección encontraron varios artefactos explosivos de fabricación casera elaborados con botellas de vidrio y sustancias inflamables, comúnmente conocidas como bombas molotov.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los elementos estaban ocultos cerca de la vía y presuntamente listos para ser utilizados.

Temor por posibles enfrentamientos

La Policía señaló que la detección temprana de estos artefactos evitó que pudieran producirse enfrentamientos, lesiones a personas o daños materiales.

Los explosivos fueron secuestrados y puestos bajo custodia para las investigaciones correspondientes, con el objetivo de identificar a los responsables de su fabricación y posible almacenamiento en el lugar.

Controles y vigilancia permanente

Tras los incidentes, contingentes policiales y militares permanecen desplegados en el sector para evitar nuevos intentos de bloqueo y garantizar la seguridad de quienes transitan por la carretera.

Las autoridades aseguraron que el puente Kora II y las rutas aledañas se encuentran expeditas y que la circulación vehicular se desarrolla con normalidad.

El hallazgo de estos artefactos caseros incrementa la preocupación por la escalada de tensión en algunos puntos de conflicto, mientras las fuerzas del orden mantienen operativos de control para prevenir hechos de violencia y garantizar el libre tránsito en las carreteras del país.

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