Iglesia Evangélica presentan una acción popular para pedir Estado de excepción

Representantes de las Iglesias Evangélicas Unidas de Bolivia presentaron una acción popular para solicitar que el Gobierno decrete un estado de excepción, argumentando que la prolongada conflictividad social y los bloqueos han derivado en hechos de violencia y amenazas contra miembros de congregaciones religiosas.

El presidente de la organización, Luis Aruquipa, aseguró que la decisión fue asumida tras denuncias de persecución y amenazas de muerte contra pastores y familias vinculadas a iglesias evangélicas en regiones como el Chapare y San Julián.

“Hemos presentado esta acción popular para que el presidente decrete inmediatamente el estado de excepción”, afirmó.

Según Aruquipa, los afectados denuncian agresiones físicas, intimidaciones y restricciones a la libre circulación en algunas zonas donde persisten los conflictos.

Acción popular

Por su parte, el abogado Ramiro Carrillo explicó que la acción fue presentada ante una sala constitucional y que, de acuerdo con el procedimiento, la autoridad judicial tendría un plazo de 48 horas para convocar a una audiencia donde se evaluará la solicitud.

El jurista sostuvo que la petición se basa en la situación de conflictividad que atraviesa el país y en la presencia de grupos organizados que, según afirmó, han protagonizado hechos de violencia durante los operativos de desbloqueo.

“Si esto no es conmoción interna, no sabemos qué es”, señaló.

Los impulsores de la acción consideran que la reciente Ley de Regulación de los Estados de Excepción brinda el marco legal para que el Ejecutivo adopte medidas extraordinarias en determinadas regiones o en todo el territorio nacional.

Mientras tanto, se aguarda la decisión de la justicia constitucional sobre la admisión del recurso y el desarrollo de la audiencia correspondiente.

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