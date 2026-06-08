Senador Roca: "Le estamos dando la herramienta constitucional al presidente para que haya orden"

El senador José Roca, jefe de bancada de Alianza Unidad, aseguró que la recientemente promulgada Ley de Regulación de los Estados de Excepción constituye una herramienta legal para que el Gobierno pueda actuar frente a la crisis generada por los bloqueos que afectan al país desde hace más de un mes.

La autoridad aclaró que la promulgación de la Ley 1740 no significa que Bolivia se encuentre actualmente bajo un estado de excepción, sino que establece el marco normativo para que el presidente pueda emitir un decreto en caso de considerarlo necesario.

“No estamos todavía con estado de excepción. Lo que se ha promulgado el día de hoy es la ley marco del estado de excepción. Es el marco que le da al presidente la posibilidad de dictar ya el decreto de estado de excepción una vez él lo considere”, explicó.

Roca sostuvo que la normativa busca garantizar el orden, la paz social y el respeto al Estado de derecho, en un contexto marcado por el desabastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos.

“Le estamos dando la herramienta constitucional al presidente para que haya orden en el país, para que haya paz social, pero también para que se respete el Estado de derecho que queremos todos los bolivianos”, señaló.

¿Cómo se declara un estado de excepción?

El legislador recordó que, en caso de que el Ejecutivo emita un decreto de estado de excepción, la Asamblea Legislativa tendrá un plazo de 72 horas para aprobarlo o rechazarlo.

Respecto a la situación social que atraviesa el país, Roca afirmó que existen grupos movilizados provenientes del Chapare y otras regiones que buscan generar confrontación y desestabilización.

“Hay gente movilizada, hay gente del Chapare que está acá en La Paz y en El Alto. Están viniendo a confrontar y a buscar una salida que no es democrática”, manifestó.

Asimismo, confirmó que la bancada de Alianza Unidad respaldará un eventual decreto de estado de excepción si este es remitido por el Gobierno a la Asamblea Legislativa.

Las declaraciones del senador se producen después de la promulgación de la Ley 1740 por parte del presidente Rodrigo Paz, en medio de los conflictos y bloqueos que afectan principalmente al departamento de La Paz y otras regiones del país.

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