Arzobispo de La Paz sugiere que se declare Estado de excepción en el Chapare

El arzobispo de La Paz, Percy Galván, planteó la posibilidad de aplicar un Estado de excepción regionalizado en el Chapare, al considerar que esa región concentra factores que agravan el conflicto social y político que atraviesa el país desde hace 40 días.

El Chapare, lugar donde radica Evo Morales

La autoridad eclesiástica sostuvo que una medida de estas características debería enfocarse específicamente en esa zona, donde permanece el expresidente Evo Morales, y donde, según afirmó, existen problemas relacionados con el narcotráfico y una limitada presencia estatal.

El arzobispo identificó tres actores dentro de la actual conflictividad: sectores políticos que buscan desestabilizar al Gobierno, organizaciones sociales que mantienen demandas económicas y sindicales, y grupos que, según dijo, estarían financiados por actividades vinculadas al narcotráfico.

“Ese sector lógicamente requiere tomar y usar esa medida de la excepción, regionalizada, porque también está geográficamente ubicado el fuerte del narcotráfico en todo el Chapare”, afirmó la autoridad eclesiástica al referirse a la situación que atraviesa esa región.

Galván aclaró que un eventual estado de excepción no implicaría el uso indiscriminado de la fuerza, sino la aplicación de las normas vigentes para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.

Narcoterrorismo

Las declaraciones se producen después de que el presidente del Estado, Rodrigo Paz, denunciara la presencia de grupos armados vinculados al “narcoterrorismo” durante los enfrentamientos registrados el pasado fin de semana en San Julián, Santa Cruz, en el marco de los operativos de desbloqueo.

El mandatario aseguró que existen organizaciones que recurren a la violencia armada para impedir el restablecimiento de la circulación de alimentos, combustibles y medicamentos, y defendió la reciente promulgación de la Ley de Regulación de los Estados de Excepción como una herramienta para proteger a la población.

Enfrentamientos en San Julián

De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, los hechos registrados en San Julián dejaron 33 personas heridas, entre ellas 26 civiles y siete efectivos policiales.

Mientras persisten los bloqueos y las tensiones en distintas regiones del país, el debate sobre la aplicación de medidas excepcionales y la búsqueda de una salida dialogada al conflicto continúa marcando la agenda nacional.

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