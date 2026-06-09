Cámara Forestal se pronuncia por hallazgo de sustancias ilícitas en cargamentos de madera en Chile

La Cámara Forestal de Bolivia expresó su preocupación por la información difundida sobre la incautación de sustancias ilícitas detectadas en cargamentos de madera que transitaban por los puertos chilenos de Arica, Valparaíso y San Antonio, al tiempo que manifestó su respaldo a las investigaciones destinadas a identificar y sancionar a los responsables.

A través de un comunicado, la entidad que representa a las empresas forestales legalmente establecidas en el país manifestó su “absoluto rechazo” a cualquier actividad relacionada con el narcotráfico u otras prácticas ilícitas, remarcando que el sector opera bajo parámetros de legalidad y control.

No obstante, la institución rechazó que estos hechos sean utilizados para cuestionar al conjunto de la industria forestal boliviana. Según señaló, las empresas del rubro trabajan bajo sistemas de control, trazabilidad y fiscalización, además de generar miles de empleos y aportar recursos a la economía nacional mediante el manejo sostenible de los bosques.

“La responsabilidad corresponde exclusivamente a quienes hayan participado en actividades ilícitas”, enfatizó la Cámara Forestal, al considerar injusto que todo el sector productivo sea puesto en duda mientras las investigaciones aún se encuentran en curso.

La organización también expresó preocupación por la falta de información oficial que, según indicó, ha rodeado el caso durante varios meses. En ese sentido, observó que la ausencia de una comunicación clara y oportuna por parte de las autoridades chilenas, junto con la aplicación de controles extraordinarios a las exportaciones forestales bolivianas, ha generado incertidumbre y pérdidas económicas para empresas que operan dentro del marco legal.

Asimismo, el sector señaló que esta situación ha provocado dudas respecto a los procedimientos aplicados, los criterios de evaluación utilizados y los fundamentos técnicos de algunas medidas adoptadas, debido al impacto que han tenido sobre operaciones de comercio exterior desarrolladas de manera regular.

Finalmente, la Cámara Forestal de Bolivia reiteró su disposición a colaborar con las autoridades nacionales e internacionales para fortalecer la seguridad en la cadena logística y el comercio legal de productos forestales. También exhortó a los gobiernos de Bolivia y Chile a mejorar la coordinación y el flujo de información con el sector privado, con el objetivo de evitar que empresas legítimas continúen enfrentando consecuencias económicas y daños a su reputación derivados de la falta de información y de la generalización de responsabilidades.

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