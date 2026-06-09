Reinstalan bloqueos en la autopista La Paz–El Alto: miles de usuarios afectados

La autopista La Paz–El Alto volvió a quedar bloqueada este martes luego de que grupos de manifestantes reinstalaran los puntos de protesta en el sector del peaje, interrumpiendo nuevamente la circulación vehicular hacia ambas ciudades y afectando el acceso al Aeropuerto Internacional de El Alto.

Según el reporte realizado desde el lugar, durante las primeras horas de la mañana existió tránsito normal entre las 6:00 y las 9:00. Sin embargo, a partir de esa hora los movilizados retomaron la medida de presión y cerraron ambos carriles de la vía utilizando separadores de tránsito, piedras y otros obstáculos.

Ciudadanos buscan transporte

La situación obligó a decenas de pasajeros y trabajadores a caminar varias cuadras para encontrar transporte público o llegar hasta la terminal aérea. En algunos casos, las personas debieron recorrer entre tres y cinco cuadras para continuar su trayecto.

El reporte señala que en esta jornada los bloqueos son protagonizados por grupos de autoconvocados y vecinos, a diferencia de días anteriores cuando también se observó la presencia de sectores afines a los Ponchos Rojos.

Tensión en el sector

Además de la interrupción del tránsito, se reportó un ambiente de tensión en el sector, con manifestantes apostados sobre la vía e incluso algunos episodios de hostilidad hacia los medios de comunicación que realizan la cobertura de las movilizaciones.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, los puntos de bloqueo suelen levantarse durante la madrugada y la noche, mientras que son reinstalados entre las 8:00 y 9:00 de la mañana, generando incertidumbre entre los usuarios de esta ruta estratégica.

La medida se desarrolla en el marco de los conflictos y bloqueos que ya superan los 40 días en diferentes regiones del país, afectando el transporte, el abastecimiento y las actividades económicas de miles de ciudadanos.

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