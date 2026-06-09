Los pacientes oncológicos se han convertido en uno de los sectores más afectados por los bloqueos que persisten en distintas regiones del país. Las dificultades para acceder al transporte, la escasez de medicamentos y el incremento de costos obligan a muchos enfermos a recorrer largas distancias para continuar con tratamientos que son vitales para su supervivencia.

El calvario de los pacientes oncológicos

En el Hospital de Clínicas de La Paz, pacientes con cáncer relataron que cada día enfrentan obstáculos para llegar a sus sesiones de quimioterapia. Muchos provienen de provincias y municipios alejados, donde el transporte es escaso o inexistente debido a las medidas de presión.

Foto: A pesar de los bloqueos, pacientes oncológicos deben cumplir con quimioterapias. Red Uno.

“Queremos luchar por nuestras vidas”, expresó una paciente, reflejando la preocupación de quienes temen que la interrupción de tratamientos agrave aún más su estado de salud.

Los enfermos también denuncian el incremento en el costo de medicamentos y las dificultades para conseguirlos. Algunos tratamientos que antes tenían precios más accesibles ahora requieren mayores gastos en medio de una situación económica cada vez más complicada.

Caminó durante tres días para visitar a su esposo, paciente renal

La crisis también golpea a familias que deben trasladarse desde otras regiones para acompañar a sus seres queridos. Es el caso de Teodora Flores, quien caminó durante tres días desde Copacabana junto a sus hijos de 12 y 22 años para llegar a La Paz y reencontrarse con su esposo, David Chambi, un paciente renal que permanece internado tras sufrir una infección relacionada con su tratamiento de diálisis.

La mujer recorrió largos tramos a pie, atravesó bloqueos y soportó bajas temperaturas para llegar al hospital donde su esposo recibe atención médica.

Foto: Teodora y David lograron superar la distancia tras tres días de caminata desde Copacabana a La Paz. Red Uno.

Don David, que enfrenta problemas renales desde hace siete años y requiere diálisis cada tres días, aseguró que la llegada de su familia le devolvió las fuerzas para seguir luchando por su recuperación.

No hay ambulancias

Mientras tanto, otros pacientes oncológicos también deben realizar extensas caminatas para regresar a sus hogares después de recibir quimioterapia, pese al debilitamiento físico que provoca el tratamiento.

Desde distintos sectores de salud advierten que la continuidad de los bloqueos agrava la situación de personas con enfermedades crónicas, quienes requieren atención permanente, medicamentos y condiciones adecuadas para mantener sus tratamientos.

Los pacientes y sus familias piden una pronta solución al conflicto para garantizar el acceso a la salud y evitar que la crisis continúe afectando a quienes enfrentan enfermedades graves y dependen de atención médica constante.

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