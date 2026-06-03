Emergencia sanitaria en La Paz: ¿Qué medidas tomará el sector salud?

La Gobernación de La Paz declaró emergencia sanitaria y humanitaria departamental por 90 días debido a la creciente crisis de abastecimiento que enfrentan los hospitales por la falta de oxígeno medicinal, medicamentos, alimentos e insumos esenciales, situación agravada por los bloqueos de carreteras que afectan al departamento.

El secretario departamental de Salud, Guido Zambrana, explicó que la medida busca facilitar acciones extraordinarias para garantizar la provisión y distribución de recursos indispensables para el funcionamiento de los centros hospitalarios.

“Esta emergencia tiene como objeto establecer medidas extraordinarias para garantizar el abastecimiento, transporte, distribución y provisión de oxígeno, alimentos, medicamentos y otros insumos esenciales para el trabajo de los hospitales”, señaló.

Escasez de oxígeno

La autoridad advirtió que la principal preocupación es la escasez de oxígeno medicinal, debido a que los bloqueos impiden el ingreso de cargamentos y también la devolución de cilindros vacíos para su recarga.

“Hay oxígeno que está en fronteras o en lugares de bloqueo que no puede pasar y tampoco se pueden devolver los tubos ya utilizados. Eso es lo que está afectando el abastecimiento”, explicó.

Zambrana indicó que algunos hospitales cuentan con reservas para uno o dos días, mientras que otros disponen de menos tiempo, por lo que se realizan coordinaciones permanentes con el Ministerio de Salud, proveedores y organismos nacionales e internacionales para evitar el colapso de los servicios.

Respecto a la atención médica, afirmó que se prioriza a pacientes críticos que dependen completamente del suministro de oxígeno, como recién nacidos en terapias intensivas neonatales, pacientes internados en unidades de cuidados intensivos y personas que requieren cirugías de emergencia.

Áreas especiales requieren insumos

La emergencia también permitirá flexibilizar procesos administrativos para agilizar la compra de medicamentos e insumos hospitalarios, además de reasignar recursos económicos hacia las áreas más urgentes.

“Permite encontrar mecanismos más fluidos para la adquisición de medicamentos y liberar financiamiento para priorizar estas necesidades”, sostuvo.

El secretario departamental señaló además que los hospitales enfrentan dificultades para reponer medicamentos debido al incremento de precios y a retrasos en la provisión de insumos, factores que han afectado aproximadamente al 30% del abastecimiento regular.

Finalmente, Zambrana destacó que la declaratoria posibilita una mejor coordinación entre la Gobernación, los municipios y el Gobierno nacional para movilizar recursos humanos, logísticos y económicos destinados a sostener la atención sanitaria durante la emergencia.

“Nos reunimos dos veces al día con el Ministerio de Salud y otras instituciones para hacer seguimiento permanente a la disponibilidad y necesidad de oxígeno en cada hospital”, afirmó.

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