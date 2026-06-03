Pacientes oncológicos no tienen oxígeno, medicamentos y tratamientos a causa de los bloqueos

La crisis provocada por los bloqueos comienza a tener consecuencias cada vez más graves para los pacientes con cáncer, quienes enfrentan dificultades para acceder a tratamientos, medicamentos e incluso oxígeno debido a las restricciones en las carreteras y los problemas de abastecimiento que afectan a varias regiones del país.

Pacientes en Oruro no reciben tratamiento

Desde el Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Oruro, autoridades sanitarias confirmaron el fallecimiento de dos pacientes oncológicas que no lograron completar sus tratamientos de radioterapia en la ciudad de La Paz. Una de ellas no pudo ser trasladada a tiempo debido a los bloqueos, mientras que la segunda falleció el mismo día en que debía recibir atención especializada.

La situación preocupa a médicos y familiares, quienes advierten que decenas de pacientes provenientes de provincias y comunidades alejadas permanecen sin poder llegar a hospitales de referencia para continuar con sus terapias. A ello se suma la falta de medicamentos para cuidados paliativos y control del dolor.

“Acá en este momento en el hospital no tenemos morfina, no tenemos tramadol ni otros medicamentos para pacientes delicados”, denunciaron profesionales de la salud, alertando de que incluso los equipos de atención domiciliaria tienen dificultades para movilizarse debido a los bloqueos y la escasez de combustible.

Familias piden auxilio

Los familiares también expresaron su desesperación. Algunos pacientes dependen de oxígeno permanente y requieren un suministro continuo para sobrevivir, mientras que otros necesitan medicación diaria para sobrellevar los efectos de la enfermedad. Sin embargo, los bloqueos han dificultado la llegada de insumos médicos y la distribución de medicamentos esenciales.

Ante este panorama, el Servicio Departamental de Salud de Oruro informó que realiza gestiones con el Ministerio de Salud para habilitar corredores y vuelos humanitarios que permitan trasladar a pacientes oncológicos hacia centros especializados. Actualmente, al menos tres enfermos requieren con urgencia llegar a La Paz para recibir radioterapia.

Las autoridades sanitarias reiteraron el pedido de habilitar corredores humanitarios para garantizar el paso de ambulancias, medicamentos, oxígeno e insumos médicos, advirtiendo que la continuidad de los bloqueos pone en riesgo la vida de pacientes que dependen de tratamientos permanentes para sobrevivir.

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