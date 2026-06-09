Suspenden audiencia de cesación a la detención preventiva de Tatiana Marset

La audiencia de cesación a la detención preventiva de Tatiana Marset fue suspendida este martes debido a que el juez a cargo se encontraba atendiendo otras audiencias cautelares, informó la abogada defensora Mónica Terrazas.

La jurista explicó que la defensa aguardará la asignación de una nueva fecha para presentar documentación destinada a desvirtuar los riesgos procesales que motivaron la detención preventiva de su cliente, con el objetivo de solicitar su libertad.

“Informar que teníamos una audiencia de cesación de la señorita Tatiana Marset. Lamentablemente, el juez estaba con otras audiencias de medidas cautelares, por lo que fue imposible llevar a cabo la audiencia. Nos estamos retirando, esperando una nueva fecha para que nos puedan dar y podamos realizar y desvirtuar los riesgos procesales que corresponden”, manifestó Terrazas.

La abogada sostuvo que Marset lleva cerca de tres meses detenida preventivamente y consideró que la medida no puede extenderse indefinidamente. “Una persona no puede estar detenida eternamente. Lo que se busca es desvirtuar los riesgos procesales”, afirmó.

Asimismo, la defensa señaló que la situación de salud de Tatiana Marset es delicada y que requiere tratamientos médicos específicos. Según Terrazas, el Régimen Penitenciario no cuenta con los medicamentos necesarios para atender la enfermedad que padece su defendida.

“Tiene como tres meses de detención preventiva. Ella se encuentra con tratamientos médicos y delicada, porque no hay medicamentos en el Régimen Penitenciario para tratar el tipo de enfermedad que ella tiene”, indicó.

Respecto al proceso que enfrenta, la abogada reiteró que su cliente es inocente de los cargos relacionados con la presunta tenencia de armas de fuego. Aseguró que las pruebas recolectadas hasta el momento no demostrarían que haya utilizado algún arma y argumentó que su vinculación con la investigación responde principalmente a su relación familiar con uno de los investigados.

“Vamos a presentar la documentación. Ella es totalmente inocente”, sostuvo la defensa.

Ahora, la defensa legal espera la reprogramación de la audiencia para exponer sus argumentos ante la autoridad judicial y solicitar la cesación de la detención preventiva de Tatiana Marset.

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