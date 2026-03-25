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Policial

¿Por qué los médicos evaluaron a Tatiana Marset? Esto respondió el director de Palmasola

El coronel Juan Carlos Corrales Ortiz, gobernador de la cárcel, confirmó a Red Uno que la joven de 22 años continúa en el sector PC-2, correspondiente al área femenina, donde se encuentra bajo medidas de contención y seguridad.

Red Uno de Bolivia

25/03/2026 14:03

Sin traslado y con control médico: la situación actual de Tatiana Marset en Palmasola. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Tatiana Verónica Marset Alba permanece recluida en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, donde fue sometida a una evaluación médica que determinó que su estado de salud es estable, según informó el director del recinto penitenciario.

El coronel Juan Carlos Corrales Ortiz, gobernador de la cárcel, confirmó que la joven de 22 años continúa en el sector PC-2, correspondiente al área femenina, donde se encuentra bajo medidas de contención y seguridad.

“Se encuentra acá en Palmasola, en el PC-2, que es el penal de mujeres, en un área de contención”, precisó la autoridad.

Respecto a la revisión médica, Corrales explicó que se trató de una valoración de rutina y descartó complicaciones en su estado de salud.

“Su condición es estable, ha sido valorada médicamente y sigue internada en el recinto penitenciario”, señaló.

Consultado sobre un posible traslado a otro centro penitenciario, el director fue enfático en indicar que no existe ninguna instrucción oficial.

“No tenemos por el momento ninguna orden ni judicial ni administrativa; por tanto, estamos tomando todas las medidas de seguridad”, afirmó en contacto con Red Uno.

 

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