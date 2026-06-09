El hecho ocurrió en una vivienda y ahora es investigado por la Felcc para esclarecer las circunstancias y responsabilidades.
09/06/2026 13:52
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La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga un presunto caso de tentativa de homicidio luego de que un hombre resultara con múltiples heridas de arma blanca y señalara a su propio hermano como el autor de la agresión.
Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una persona de sexo masculino tendida en el suelo. Testigos indicaron que se trataba del herido, quien presentaba manchas hemáticas en sus prendas de vestir y en ambas manos. Asimismo, en la vía pública se observó presencia de sangre.
Ante la gravedad de la situación, la víctima fue trasladada de inmediato al Hospital San Roque para recibir atención médica. Durante el trayecto, el hombre se identificó como Brayan V., y manifestó que había sido apuñalado en su domicilio por Gustavo Gabriel V.Q., a quien identificó como su hermano.
Una vez en el centro médico, la doctora María Villarpando atendió al paciente y diagnosticó múltiples heridas. Posteriormente, el caso fue puesto en conocimiento del personal de la Felcc para el inicio de las investigaciones correspondientes.
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