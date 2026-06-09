Caso gasolina desestabilizada: cautelarán al gerente de Logística de YPFB por dos delitos

El gerente de Logística de YPFB, Eddy Rolando T.I., será puesto en las próximas horas ante una autoridad jurisdiccional para su audiencia de medidas cautelares, dentro de la investigación por el denominado caso de la gasolina desestabilizada.

El ejecutivo fue aprehendido el lunes 8 de junio en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Santa Cruz y posteriormente trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permanece mientras se cumplen los procedimientos legales correspondientes.

De acuerdo con la orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público, el ejecutivo es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en el marco de las pesquisas relacionadas con la calidad de la gasolina comercializada en el país.

Con esta actuación, Eddy se convierte en la segunda persona aprehendida dentro del proceso investigativo que busca establecer responsabilidades por supuestas irregularidades vinculadas a la importación, mezcla y comercialización de combustibles.

La investigación fue abierta tras denuncias relacionadas con la denominada gasolina desestabilizada y otras operaciones efectuadas dentro de la estatal petrolera, hechos que derivaron en procesos por presuntos daños económicos al Estado y posibles incumplimientos en el ejercicio de funciones.

Días atrás, la justicia dispuso la detención preventiva del exgerente de Comercialización de YPFB, Carlos Alfredo C.P., considerado el primer aprehendido dentro de este caso. La medida marcó el inicio de una serie de acciones impulsadas por la Fiscalía para esclarecer los hechos denunciados y determinar posibles responsabilidades.

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