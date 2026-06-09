Familiares revelan antecedentes de violencia tras la muerte de Máxima en Cochabamba

La familia de Máxima Álvarez G., de 27 años, denunció que la joven sufría violencia física y psicológica por parte de su expareja, motivo por el que había decidido separarse. Sin embargo, pese al fin de la relación, los celos habrían motivado al hombre a quitarle la vida la noche del 7 de junio en Cochabamba.

El principal sospechoso, Adrián A.A., fue aprehendido por la Policía y es investigado por el feminicidio de la joven, quien fue atacada con un arma blanca mientras realizaba una transmisión en vivo a través de redes sociales.

Consternado, Epifanio Álvarez, hermano de la víctima, recordó a Máxima como una mujer trabajadora que luchaba diariamente para sacar adelante a su hija.

“Mi hermana era una persona trabajadora. Lamentablemente acabaron con su vida”, expresó.

Según relataron sus familiares, la joven había decidido alejarse de su expareja debido a los constantes episodios de violencia y agresiones que sufría. No obstante, el hombre continuaba acosándola y manteniendo actitudes de celos que finalmente derivaron en el crimen.

Una menor quedó huérfana

La tragedia también deja a una niña de ocho años en la orfandad. Actualmente la menor permanece bajo el cuidado de familiares, quienes aún buscan la forma de comunicarle la muerte de su madre.

“Su hijita está con mi prima. Ella no sabe todavía. Recién hoy le vamos a avisar para que ya no espere a su mamá”, relató el hermano de la víctima.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el agresor ingresó a la habitación donde se encontraba Máxima, discutió con ella y posteriormente la atacó. La joven alcanzó a identificar a su agresor antes de perder la vida.

Máxima trabajaba como ayudante de cocina y también confeccionaba prendas tejidas para generar ingresos y sostener a su familia. Sus familiares la recuerdan como una mujer dedicada a su hija y a su trabajo.

Cochabamba suma cinco feminicidios

El cuerpo de la joven es velado por sus familiares y su entierro está previsto para las 16:00 de este lunes.

Con este hecho, Cochabamba registra cinco feminicidios en lo que va del año, una cifra que vuelve a encender la alarma sobre la violencia contra las mujeres y el impacto que estos crímenes dejan en las familias, especialmente en niñas y niños que quedan sin sus madres.

Mientras avanzan las investigaciones, los familiares de Máxima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del crimen.

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