Cuatro aprehendidos por el caso del militar que murió en un operativo en Oruro

La Fiscalía Departamental de Oruro abrió una investigación por el homicidio de un efectivo militar que perdió la vida durante un operativo de lucha contra el contrabando en el municipio de San Pedro de Totora. Como parte de las primeras acciones, cuatro personas fueron aprehendidas y se realizan pericias para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

El fiscal departamental, Aldo Morales, informó que el Ministerio Público activó de inmediato los actos investigativos correspondientes, entre ellos el levantamiento legal del cadáver, la autopsia médico-legal, el registro del lugar del hecho, la toma de declaraciones y la recolección de elementos de convicción.

“Hemos realizado de manera inmediata los actos investigativos correspondientes, entre ellos el levantamiento legal del cadáver, la autopsia médico legal, el registro del lugar del hecho, la toma de declaraciones y la colecta de otros elementos de convicción que permitan establecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho y determinar responsabilidades”, señaló la autoridad.

La autopsia confirmó muerte por impacto de bala

Por su parte, el fiscal de materia Luis Alberto Cruz Loza informó que el examen forense practicado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico hemorrágico provocado por una perforación torácica ocasionada por un proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con el informe, el disparo ingresó y salió del cuerpo de la víctima, causando lesiones letales en el pulmón y la arteria aorta, lo que derivó en su fallecimiento.

Operativo terminó en enfrentamiento

Según las investigaciones preliminares, el hecho ocurrió en inmediaciones de la localidad de Chuqui Chambi, donde personal militar realizaba un operativo de control al contrabando.

Durante la intervención, los efectivos interceptaron varios camiones que transportaban mercadería de contrabando y procedieron a la aprehensión de cuatro personas que se encontraban en los vehículos.

Sin embargo, posteriormente un grupo numeroso de personas llegó al lugar con la intención de impedir el secuestro de los camiones, situación que derivó en un enfrentamiento. En medio de los incidentes, el militar recibió un impacto de arma de fuego que le provocó la muerte.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar la participación de los involucrados y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

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