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Bloqueos en El Alto causan más de 2 millones de bolivianos en daños al ornato público

Se detalló el deterioro de pavimentos, jardineras y separadores utilizados como barreras en la ciudad.

Juan Marcelo Gonzáles

09/06/2026 16:59

Agregar Reduno en
Foto; Bloqueos en la ciudad de El Alto
El Alto

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El secretario de Infraestructura de la Alcaldía de El Alto, Javier Coaquira, informó este martes sobre los daños ocasionados al ornato público y la infraestructura urbana como consecuencia de los bloqueos que afectan a la ciudad.

“Hemos sufrido daños en las jardineras, pavimentos flexibles debido a la quema indiscriminada de llantas y el uso de separadores como barreras en la autopista”, explicó Coaquira.

Daño económico

El funcionario señaló que la utilización de los separadores tipo New Jersey como barricadas ha provocado un deterioro significativo de estas estructuras, incrementando los costos de reparación y mantenimiento del municipio.

“El monto aproximado de los daños es de 2 millones de bolivianos, que el municipio deberá asumir una vez que se normalice la situación”, indicó Coaquira.

Perjuicio a la movilidad

Los daños afectan no solo la estética urbana, sino también la seguridad y movilidad de los ciudadanos, complicando la circulación en avenidas y calles principales. La Alcaldía del Alto espera evaluar los trabajos de recuperación y reparación en cuanto se levanten los bloqueos y se garantice el tránsito seguro en toda la ciudad.

La información fue proporcionada en el día 40 de bloqueos prolongados generan un impacto económico y estructural significativo para la ciudad de El Alto.

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