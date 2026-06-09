Más de 60 choferes permanecen varados en la Terminal de Buses de Cochabamba por los bloqueos

Más de 60 conductores de transporte interdepartamental permanecen varados con sus vehículos en la Terminal de Buses de Cochabamba debido a los bloqueos de carreteras que impiden la circulación normal hacia distintos puntos del país.

Durante una visita realizada al lugar, la delegada defensorial departamental de Cochabamba, Marioly Álvarez, constató las difíciles condiciones en las que se encuentran los choferes, quienes llevan varias semanas sin poder continuar sus viajes ni retornar a sus departamentos de origen.

“Han quedado prácticamente en condiciones precarias. No tienen acceso a baños adecuados, se organizan para hacer olla común y carecen de condiciones básicas para permanecer tantos días en el lugar”, informó la representante de la Defensoría del Pueblo.

Según explicó, varios conductores están durmiendo dentro de sus flotas mientras esperan una solución al conflicto. Entre los afectados hay personas adultas mayores y algunas que padecen enfermedades de base, lo que incrementa su vulnerabilidad.

Álvarez señaló que la Defensoría realizó gestiones ante el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba para que los choferes reciban atención médica y se evalúe su estado de salud.

Piden corredores humanitarios

Los conductores afectados solicitaron la intervención de las autoridades para garantizar su desplazamiento y asistencia.

“Le pedimos al Gobernador que nos haga un paso humanitario y también a los amigos de la Cruz Roja para llegar a los lugares de bloqueo”, expresó uno de los choferes.

El conductor también manifestó su preocupación por la situación de otros compañeros que permanecen retenidos en distintos puntos de conflicto. “En Confital y Bombeo están sufriendo nuestros compañeros por las inclemencias del tiempo”, afirmó.

Los choferes aseguran que, mientras continúen los bloqueos, no podrán retomar sus rutas ni regresar a sus regiones de origen, permaneciendo junto a sus vehículos en la terminal cochabambina a la espera de una solución que permita restablecer el tránsito en las carreteras.

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