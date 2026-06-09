Pequeños industriales y artesanos advierte de quiebras y cierre de unidades por bloqueos en Cochabamba

La Cámara de la Pequeña Industria y Artesanía (Cadepia) alertó sobre el grave impacto económico que están provocando los bloqueos en el país y aseguró que cientos de pequeños productores, artesanos y emprendedores enfrentan una situación crítica que pone en riesgo la continuidad de sus actividades.

La asesora de Cadepia, Luz Mary Zelaya, afirmó que el sector atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años, tras 40 días de bloqueos a nivel nacional y 23 días de aislamiento en Cochabamba.

“Estamos en bancarrota, en un desastre total para los pequeños y medianos productores y artesanos. Tanto cuesta levantarse de las crisis que hasta ahora hemos pasado”, manifestó.

Capitales se agotan y ventas caen

Según Zelaya, los bloqueos han reducido drásticamente las ventas y están obligando a muchas familias a utilizar sus propios recursos para subsistir.

Explicó que, tras los resultados positivos obtenidos durante la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco), muchos productores esperaban recuperarse económicamente. Sin embargo, la paralización de carreteras y la caída del consumo frenaron ese proceso.

“A muchos nos fue bien en la Fexco, pero esa ganancia se la están comiendo los bloqueos. La gente compra solamente productos de primera necesidad y los productores terminan consumiendo su propio capital para sobrevivir”, señaló.

La representante indicó que muchos artesanos trabajan con recursos limitados y que algunos inician sus actividades con inversiones de apenas 500 bolivianos.

“Los artesanos tienen poco capital y se lo están comiendo. Algunos estaban expandiéndose hacia otros departamentos, pero con los bloqueos perdieron esos mercados”, lamentó.

Cierran unidades productivas

Zelaya advirtió que varias unidades productivas ya suspendieron operaciones debido a la falta de ingresos y a la imposibilidad de cubrir obligaciones económicas.

“Muchas unidades están cerrando. Hay empresas que ya no saben cómo pagar salarios, aportes a la Gestora, la Caja y otros gastos operativos”, afirmó.

En el caso de los artesanos, explicó que la afectación alcanza a familias enteras que dependen de la producción para generar ingresos. “Trabaja la esposa, el hijo y toda la familia, pero ya no saben qué hacer para seguir adelante”, agregó.

Recuperación tomará meses

La asesora de Cadepia señaló que los efectos económicos de la crisis no desaparecerán cuando se levanten los bloqueos y advirtió que la recuperación será lenta.

“No es que mañana o pasado todo volverá a la normalidad. Va a costar meses reactivarse y recuperar lo que se está perdiendo”, sostuvo.

Asimismo, expresó preocupación por la falta de soluciones al conflicto y por la incertidumbre que enfrentan los sectores productivos.

“Lo que se siente ya es dolor, porque nadie dice qué va a pasar. Nosotros generamos empleo y movimiento económico, pero hoy muchas unidades productivas están al borde del cierre”, indicó.

Piden apoyo para los sectores afectados

Finalmente, Zelaya cuestionó que las autoridades no estén prestando atención a otros sectores perjudicados por los bloqueos, como los transportistas que permanecen varados en las carreteras.

“Nos preocupa que se hable de los movilizados, pero no de los transportistas atrapados ni de los productores que están perdiendo todo. Hay familias enteras que viven de estas actividades y hoy están siendo gravemente afectadas”, afirmó.

Desde Cadepia pidieron medidas urgentes para restablecer la circulación y apoyar a los pequeños productores, advirtiendo que, de prolongarse la crisis, el país podría enfrentar el cierre de más unidades productivas y la pérdida de fuentes de empleo.

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