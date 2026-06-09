“El conductor es el más delicado”: Tres muertos y nueve heridos tras grave choque en la ruta a Pailas

Un grave accidente de tránsito registrado la mañana de este martes en la carretera Cotoca–Pailas dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas y nueve heridas, luego de una colisión entre un microbús y un vehículo particular.

Tras el impacto, equipos de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a los afectados y trasladarlos a distintos centros médicos. Nueve de los lesionados fueron llevados a una clínica privada, donde reciben atención especializada debido a la gravedad de algunas de sus lesiones.

El médico de emergencia Geovanni Chinche Cruz informó que los pacientes ingresaron con diversos cuadros clínicos, entre ellos traumatismo encéfalo craneano (TEC) moderado, fracturas y trauma abdominal cerrado.

“El conductor del microbús es el paciente más delicado. Está siendo trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos y presenta múltiples fracturas”, señaló el galeno.

Asimismo, explicó que al menos tres pacientes requerirán intervención quirúrgica debido a lesiones complejas, entre ellas luxofracturas de cadera y fracturas de tibia y peroné.

“Se están realizando todos los estudios de protocolo correspondientes para posteriormente programar las cirugías que necesiten”, agregó Chinche.

Desde el centro médico también solicitaron a los familiares de algunos de los heridos que se apersonen a la clínica para colaborar con la atención y seguimiento de los pacientes.

Entretanto, efectivos de la Policía se trasladaron al lugar del accidente para iniciar las investigaciones que permitan establecer las causas del hecho. Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un informe oficial con mayores detalles sobre las circunstancias de la tragedia.

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