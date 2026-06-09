Entre canciones y recuerdos, Doña Asunta se prepara para cumplir 107 años

A sus 106 años, Asunta Barba continúa siendo un ejemplo de vitalidad, fortaleza y amor por la vida. Según su documento de identidad, nació en 1919 y el próximo 15 de agosto celebrará sus 107 años rodeada de su familia.

Durante una visita realizada por un equipo de Notivisión de Red Uno a su domicilio, Doña Asunta recibió con alegría a los periodistas y compartió algunos de los recuerdos que han marcado su extensa trayectoria de vida.

“Me alegro mucho de conocerlo. Ojalá que vuelva pues a visitarme a la misma casa”, expresó con una sonrisa.

Profesora jubilada y madre de 11 hijos, Doña Asunta mostró con orgullo un cuadro familiar en el que aparecen todos sus descendientes. “Son mis hijos. Todos los que usted ve aquí son mis hijos”, comentó.

La centenaria también deleitó a los presentes interpretando algunas canciones que guarda en su memoria desde hace décadas, demostrando que los años no han borrado su amor por la música y las tradiciones familiares.

Su hijo menor, Julio César, destacó la bendición que representa tenerla aún con ellos.

“Sí, gracias a Dios que la tenemos todavía con nosotros”, señaló emocionado. Además, recordó que la familia está conformada por 11 hermanos, de los cuales nueve continúan con vida y permanecen cerca de su madre. “Siempre estamos con ella”, afirmó.

Consultada sobre el secreto de su longevidad, Doña Asunta aseguró que gran parte de su vida ha estado ligada a la cocina casera. “La comida que yo cocino. Pico la carne y hago un locro pasajero, le llamo yo, para comer a su hora”, relató.

Como parte de la visita, el equipo de Notivisión le llevó una torta para adelantar la celebración de su cumpleaños número 107. Al preguntarle qué deseaba para esa fecha especial, respondió de la manera que mejor sabe hacerlo: cantando.

Con emoción interpretó una canción que, según contó, le dedicaron sus padres cuando era niña y que conserva entre sus recuerdos más preciados.

A pocos meses de cumplir 107 años, Doña Asunta continúa rodeada del cariño de sus hijos, nietos y seres queridos.

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