El precio de la sal se duplica en Santa Cruz debido a los bloqueos de carreteras

Los efectos del persistente conflicto social en el país continúan golpeando la economía de las familias. En los principales centros de abastecimiento de Santa Cruz, el precio de la sal se ha duplicado en las últimas semanas, convirtiéndose en el más reciente producto de la canasta básica en sufrir escasez y encarecimiento a causa de los bloqueos de carreteras que ya registran más de un mes de vigencia.

La unidad de sal, que habitualmente se comercializaba en 2 bolivianos, ahora se vende a 4 bolivianos en los mercados cruceños. Este incremento también ha afectado las ventas al por mayor, generando preocupación tanto en los comerciantes como en los consumidores que llegan desesperados buscando este insumo esencial.

Desvíos por Tarija para esquivar los cercos

Ante la imposibilidad de transitar por las rutas principales, los transportistas se han visto obligados a buscar rutas alternativas extremas, ingresando el producto desde el sur del país para poder abastecer al departamento de Santa Cruz.

"Por Tarija están desviando, por donde pueden. Los camioneros se están dando modos para llegar aquí al destino porque sin sal no podemos vivir", afirmó una comerciante minorista al describir la odisea que atraviesan los conductores.

Sin embargo, esta ruta alternativa implica un incremento considerable en el costo del flete de transporte, un gasto extra que termina siendo trasladado de forma directa al consumidor final.

Un solo camión en más de un mes

Los grandes distribuidores afirman que el flujo logístico habitual se ha roto por completo. Antes del conflicto, los camiones cargados con sal arribaban a la capital cruceña cada dos o tres días; hoy en día, la situación es crítica.

"Desde que empezó el bloqueo, creo que es el primer camión que llega. El paquete lo estamos entregando en 95 bolivianos y nos está llegando a 100 bolivianos. Hay que pagar cinco pesos a los que cargan y descargan. La gente está desesperada buscando y el precio sube, pues no podemos hacer más nada", lamentó una vendedora mayorista.

Impacto general en la alimentación y la producción

La preocupación entre los gremiales es evidente, ya que la sal es un elemento transversal que afecta no solo a la alimentación diaria de los ciudadanos, sino también a sectores productivos clave como la ganadería.

"El más principal es el producto, la sal, con eso todos consumimos: gente, animales, todo... al igual que el azúcar. Hasta el momento estamos muy perjudicados, hace un mes y más que ya no llega la sal de forma normal. Lo que entra por el lado de Tarija llega con el flete muy caro", comentó otro vendedor afectado.

Ante la incertidumbre de cuánto tiempo más se prolongarán las medidas de presión en las carreteras del país, las amas de casa continúan recorriendo los mercados tratando de abastecerse de este producto indispensable antes de que los precios sigan escalando.

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