Impactante video: niña de 4 años empujada desde un tobogán queda hospitalizada

Lo que debió ser una mañana tranquila de juego se transformó en una auténtica pesadilla para una familia en el distrito de Nam Tu Liem, en Hanói. Una pequeña de cuatro años, identificada como Suní, terminó hospitalizada de gravedad tras ser empujada deliberadamente por otro menor desde lo alto de un tobogán, a una altura de 1.5 metros.

El incidente, ocurrido a las 7:00 de la mañana en el área recreativa de un condominio residencial, quedó registrado en un impactante video de seguridad que no tardó en viralizarse en las redes sociales, desatando una profunda ola de indignación y debate a nivel internacional.

Las cámaras revelaron la verdad

Inicialmente, el hecho pudo haber sido considerado un accidente común de parque. Sin embargo, al revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia, Ngoc Anh, el padre de la menor, descubrió la alarmante realidad: mientras su hija se encontraba en la parte superior de la estructura, un niño desconocido se le aproximó por detrás y, con fuerza, la empujó al vacío. La pequeña cayó pesadamente, golpeando su cabeza de forma directa contra la superficie dura del suelo.

A consecuencia del fuerte impacto, la niña fue trasladada de urgencia al Hospital Nacional Infantil de Vietnam. Los reportes médicos iniciales confirmaron un diagnóstico alarmante:

Fractura en el hueso orbital (cuenca del ojo derecho) con extensión al hueso frontal del cráneo.

Hemorragia intracraneal (sangrado en la zona frontal del cerebro) y severa inflamación.

Afortunadamente, los especialistas descartaron fracturas en el cuello y en la columna vertebral. Tras horas de angustia, el padre de Suní publicó una actualización médica esperanzadora: la pequeña ya superó el peligro inminente, se encuentra consciente, evoluciona favorablemente bajo un tratamiento médico conservador y ha entrado en fase de recuperación.

"La condición no es una excusa"

Tras iniciar la búsqueda del agresor, el padre de la víctima se enteró de que el niño padece de Trastorno del Espectro Autista (TEA), una condición que dificulta el control de emociones y conductas. Pese a conocer este diagnóstico, Ngoc Anh fue categórico al señalar que la condición médica no exime de culpa a los tutores legales.

"Todos sabemos que los niños autistas tienen más dificultades para controlar sus emociones y comportamiento... Pero esto no es una excusa. Cuando un niño es especial, los padres y familiares tienen la responsabilidad de supervisarlo de cerca en todo momento. Este incidente no se puede justificar con la enfermedad", manifestó con firmeza en sus redes sociales, cuestionando duramente la falta de cuidado por parte de la familia del menor.

En busca de los responsables e intrusos

El caso ha escalado también al ámbito administrativo. Según las investigaciones preliminares del complejo residencial, el niño agresor no reside en el condominio. El menor logró ingresar al área privada en bicicleta, evadiendo los controles de seguridad, acompañado por otro niño mayor que parecía ser su hermano.

El padre de Suní admitió públicamente sentirse culpable por un momento de descuido y "por no haber estado al lado" de su hija en ese instante. Sin embargo, aseguró que irá hasta las últimas consecuencias. Actualmente se encuentra buscando activamente a la familia del niño para que asuman la responsabilidad legal y médica de los daños, al mismo tiempo que exigirá cuentas a la administración del edificio por permitir el acceso de intrusos a las áreas comunes, buscando que se haga justicia para la pequeña Suní.

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Con datos de El Heraldo de México, grupovx y tunota.com.