¿Irá a juicio? La audiencia decisiva para Gianina García Troche fue suspendida

La causa judicial vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset sumó un nuevo capítulo este lunes. La jueza de garantías especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montania, decidió postergar la audiencia preliminar de Gianina García Troche, expareja de Marset, donde debía resolverse si será enviada o no a juicio oral.

La diligencia, inicialmente programada para esta jornada, fue reprogramada para el próximo 10 de agosto debido a que parte de las evidencias contenidas en la carpeta fiscal están siendo utilizadas actualmente en el juicio oral de otros acusados dentro del operativo A Ultranza Py.

Según explicó la magistrada, esta situación podría limitar el acceso de la defensa a documentación clave del expediente y generar una posible situación de indefensión, razón por la cual se determinó aplazar la audiencia.

Acusada de lavar dinero del narcotráfico

García Troche enfrenta una acusación por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público paraguayo, habría utilizado recursos de origen ilícito para sostener un elevado nivel de vida durante su permanencia en Paraguay.

La Fiscalía sostiene que esos fondos fueron destinados a inversiones en un club de fútbol, la creación de empresas y la adquisición de bienes de lujo.

Los investigadores consideran que la acusada fue una de las beneficiarias directas de las ganancias obtenidas por la estructura criminal que, presuntamente, era liderada por Sebastián Marset junto con Miguel Ángel Insfrán, conocido como "Tío Rico".

El rol que le atribuye la Fiscalía

La acusación señala que García Troche no solo habría disfrutado de los beneficios económicos obtenidos por la organización, sino que además habría colaborado en la inserción de esos recursos dentro del sistema financiero paraguayo.

Según el Ministerio Público, la investigación permitió identificar estructuras empresariales y patrimoniales utilizadas presuntamente para canalizar, administrar y legitimar dinero proveniente de actividades vinculadas al narcotráfico.

La audiencia prevista para agosto será clave para definir el futuro judicial de la expareja de Marset, ya que la jueza deberá determinar si existen suficientes elementos para que el caso avance a la etapa de juicio oral y público.

Mientras tanto, el proceso A Ultranza Py continúa siendo considerado uno de los mayores operativos contra el crimen organizado y el lavado de dinero en Paraguay, con ramificaciones que alcanzan a varios países de la región y mantienen bajo la lupa a personas vinculadas al entorno del prófugo narcotraficante uruguayo.

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