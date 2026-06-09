La ruta secreta de Marset: así salía la droga desde Bolivia rumbo a Europa

La investigación contra la organización criminal liderada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset continúa revelando detalles sobre una de las estructuras de tráfico de drogas más sofisticadas de los últimos años en Sudamérica.

Mientras Marset analiza la posibilidad de negociar un acuerdo de culpabilidad con la Justicia de Estados Unidos, la acusación presentada por la Fiscalía paraguaya contra su expareja, Gianina García Troche, permitió conocer cómo operaba presuntamente la red encargada de trasladar cocaína desde Bolivia hasta Europa.

Según los investigadores, las cargas de droga incautadas en Bélgica y Países Bajos alcanzaron un total de 17.340 kilogramos de cocaína, cuyo valor en el mercado europeo supera los 430 millones de dólares.

Todo comenzaba en Bolivia

De acuerdo con la acusación fiscal, la primera etapa de la operación se iniciaba en territorio boliviano. La droga era transportada en aeronaves hasta una zona rural del departamento de Alto Paraguay, cerca de la frontera entre ambos países.

En ese lugar funcionaba una pista clandestina que, según las investigaciones, estaba fuertemente custodiada por integrantes de la organización criminal.

Casi mil vuelos dentro de Paraguay

Una vez que la cocaína ingresaba a Paraguay, comenzaba una segunda fase logística. La sustancia era nuevamente trasladada por vía aérea hacia distintos establecimientos rurales utilizados como centros de almacenamiento y acopio masivo.

Las pesquisas señalan que se realizaron al menos 961 vuelos vinculados a este sistema de transporte interno, una cifra que refleja la magnitud de la operación.

Estos predios también contaban con medidas de seguridad para proteger la mercancía antes de su salida hacia mercados internacionales.

Camiones blindados rumbo a Europa

La etapa final consistía en la exportación de la droga hacia Europa. Para ello, la cocaína era transportada por vía terrestre en camiones especialmente acondicionados con dobles fondos blindados.

Las cargas eran ocultadas entre productos legales destinados a la exportación, dificultando su detección por parte de los controles aduaneros.

Los investigadores sostienen que detrás de esta estructura operaba además una compleja red de empresas legalmente constituidas que brindaban soporte financiero y corporativo para encubrir las actividades ilícitas.

¿Qué puede pasar con Marset?

En medio del avance de las investigaciones, el abogado penalista y catedrático de Derecho Penal, Germán Aller, se refirió a la situación judicial que enfrenta Marset ante las autoridades estadounidenses.

Según explicó, el sistema de justicia de ese país contempla sanciones extremadamente severas para delitos vinculados al narcotráfico, aunque también existe la posibilidad de alcanzar acuerdos de cooperación que reduzcan considerablemente las penas.

"La capacidad de negociación es bastante amplia. Así como Estados Unidos contempla penas muy elevadas, también pueden alcanzarse acuerdos beneficiosos que permitan reducir significativamente el tiempo de reclusión", señaló el especialista.

Por ahora, el futuro judicial de Marset permanece incierto. Sin embargo, las revelaciones sobre la presunta ruta utilizada para mover toneladas de cocaína continúan exponiendo el alcance internacional de una organización que operó durante años a través de varios países de la región.

Con información de Subrayado.

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