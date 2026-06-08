Las Cataratas del Iguazú, una de las siete maravillas naturales del mundo compartida entre Argentina y Brasil, fueron el escenario de una situación de extremo peligro el pasado sábado 6 de junio. Un turista desafió a la muerte al saltar desde las pasarelas de seguridad hacia el río con el único objetivo de recuperar un teléfono celular que se le había caído.

El impactante episodio fue registrado en video por otros visitantes que se encontraban en diferentes puntos del recorrido, según informa el portal g1.

Al borde de la "Garganta del Diablo"

El hecho tuvo lugar durante la mañana del sábado en el circuito de pasarelas del lado brasileño, ubicado en la ciudad de Foz do Iguaçu (en el oeste del estado de Paraná). En las imágenes grabadas se puede observar claramente cómo el hombre se cuelga de la baranda de la pasarela, se desliza y salta directamente hacia las rocas y el agua, quedando a escasos metros de los imponentes saltos que conducen a la famosa "Garganta del Diablo".

Tras lograr su cometido y levantar el teléfono, el turista caminó por la orilla de las caídas de agua e intentó regresar trepando la estructura. Aunque en el video se nota que tuvo serias dificultades para sostenerse y volver a subir por su cuenta, finalmente logró reincorporarse a la pasarela.

La administración del Parque Nacional del Iguazú prefirió resguardar la identidad del infractor, limitándose a confirmar que se trataba de un ciudadano brasileño.

Intervención de emergencia y expulsión del parque

La imprudencia movilizó de inmediato a los bomberos civiles de la unidad, quienes se encargan del monitoreo permanente de los senderos turísticos.

"Al tomar conocimiento de la situación, los profesionales realizaron una intervención inmediata, orientaron al visitante sobre los procedimientos de seguridad y lo acompañaron durante el resto del paseo hasta que fue retirado del parque", informaron las autoridades de la reserva en un comunicado oficial.

Normas estrictas para los viajeros internacionales

Tras la difusión del caso, la administración del Parque Nacional del Iguazú recordó a todos los turistas —especialmente a los extranjeros que visitan la región— que está expresamente prohibido saltar, subir, sentarse o traspasar los guarda-cuerpos y barandas de seguridad, ya sea para tomar fotografías o para intentar recuperar objetos personales.

Las autoridades explicaron el protocolo internacional que deben seguir los visitantes en caso de un descuido:

No intentar el rescate por cuenta propia: Si un teléfono, cámara o cualquier pertenencia cae al río o a los barrancos, se debe avisar de inmediato al personal del parque.

Evaluación profesional: El equipo de bomberos y seguridad interna evaluará si es posible y seguro realizar el rescate del objeto.

Apoyo policial: En caso de ser necesario, los guardaparques trabajan de forma integrada con el apoyo de la Policía Militar para garantizar que nadie corra peligro.

Esta normativa es fundamental no solo para preservar la vida de los propios turistas, sino también para cuidar la integridad de los equipos de rescate que deben arriesgarse en zonas de altísima peligrosidad debido a la fuerza de las corrientes.

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