Un dramático accidente de tránsito conmocionó a los vecinos del municipio de Malacatán, en el departamento de San Marcos (Guatemala), luego de que un cable de energía eléctrica cayó sobre la vía pública e impactó de forma directa contra un motociclista que circulaba por la carretera, provocando que perdiera el control. El violento hecho, que quedó registrado en un video de seguridad, ocurrió el pasado viernes 5 de junio de 2026.

El origen del incidente: un camión de carga

Las imágenes captadas por una cámara de vigilancia vecinal revelan la secuencia exacta del percance. En los primeros segundos del metraje, se observa a un camión de transporte de carga pesada circulando con normalidad sobre la carretera.

Sin embargo, a su paso, la estructura superior del vehículo engancha el tendido eléctrico aéreo, jalándolo con fuerza hasta provocar que se desprenda y caiga pesadamente sobre la vía pública.

Atrapado por el cable

Justo en el momento del desprendimiento, un motociclista que transitaba detrás del camión se encontró de frente con el peligro. El cable, que cayó como una especie de trampa sobre el asfalto, se interpuso en el camino del motociclista, provocando que este perdiera el control de forma inmediata.

Debido a la velocidad a la que se desplazaba y a la fuerza del cable, el conductor fue lanzado con violencia hacia el pavimento, mientras su motocicleta derrapó varios metros sobre la carretera.

Vea el momento del impacto: El video de seguridad muestra cómo el motociclista, tras ser derribado, logra incorporarse por sus propios medios en un aparente estado de shock, mientras otros conductores detienen su marcha para evitar una tragedia mayor.

Mira la programación en Red Uno Play