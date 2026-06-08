Perú define a su próximo presidente voto a voto: diferencia mínima mantiene incertidumbre

Las elecciones presidenciales en Perú entraron en una etapa decisiva marcada por la incertidumbre, luego de que el conteo oficial registrara una diferencia mínima de apenas 3.764 votos entre los dos candidatos que disputan la segunda vuelta electoral.

Con el 93,76% de las actas procesadas, la candidata de derecha Keiko Fujimori alcanzaba el 50,01% de los votos, mientras que Roberto Sánchez obtenía el 49,98%, en uno de los procesos electorales más ajustados de la historia reciente del país.

Análisis

El periodista de Panamericana TV, Francisco Flores, explicó que la diferencia entre ambos aspirantes se redujo considerablemente en cuestión de minutos, reflejando la volatilidad del escrutinio.

“Estas elecciones se van a definir voto a voto, literalmente. La diferencia en este momento es de apenas 3.764 votos”, afirmó.

Según Flores, aunque la tendencia podría favorecer levemente a Fujimori debido al ingreso de votos provenientes del exterior, todavía existe un importante número de actas pendientes por contabilizar y revisar.

“Lo que ha empezado a contabilizarse son los votos del extranjero, que tradicionalmente favorecen a los candidatos de la derecha. Eso podría revertir un poco la tendencia a favor de Keiko Fujimori”, señaló.

Sin embargo, aclaró que aún resta contabilizar más del 40% de las actas del exterior, además de votos provenientes de zonas rurales y del sur peruano, regiones donde Sánchez concentra buena parte de su respaldo electoral.

Escrutinio en proceso

El comunicador también destacó que existen 1.516 actas observadas que deberán ser revisadas por los organismos electorales, además de más de 4.200 actas pendientes de procesamiento, factores que podrían modificar el resultado final.

Tanto Fujimori como Sánchez pidieron a sus seguidores esperar el cómputo definitivo y respetar los resultados oficiales, en una elección que mantiene en vilo a millones de peruanos.

Los analistas coinciden en que, independientemente del ganador, la diferencia final será extremadamente estrecha, por lo que el reconocimiento de los resultados y la estabilidad política serán determinantes para evitar tensiones en el país.

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