El teleférico de La Paz despierta interés en una ciudad de Paraguay

Una reunión de trabajo entre autoridades de Fernando de la Mora, Paraguay, y representantes de La Paz permitió analizar el exitoso sistema de teleféricos implementado en la capital boliviana, considerado uno de los modelos de transporte público por cable más relevantes de la región.

El encuentro contó con la participación del precandidato a concejal Miguel Cáceres y del alcalde de La Paz, César Dockweiler, quien compartió detalles sobre la planificación, implementación y expansión del sistema, que actualmente conecta distintos puntos de la ciudad y mejora la movilidad en zonas tradicionalmente congestionadas.

Dockweiler destacó que uno de los mayores retos fue lograr consenso político e institucional sobre una solución de transporte no convencional, así como generar aceptación ciudadana para su implementación. Además, resaltó el impacto positivo del teleférico en la economía local y la revalorización de las áreas urbanas vinculadas a las estaciones.

Posibles soluciones para Fernando de la Mora

En la reunión se exploraron líneas de cooperación e intercambio, con miras a estudiar alternativas de transporte urbano por cable como complemento a la red vial existente. El sistema de La Paz fue presentado como un referente regional en eficiencia energética, reducción de emisiones y mejora de la calidad de vida urbana.

Miguel Cáceres destacó la urgencia de la iniciativa: “Fernando de la Mora enfrenta una grave falta de transporte interno eficiente desde hace años, lo que dificulta la movilidad diaria de nuestros ciudadanos. Analizar modelos exitosos nos permitirá avanzar en soluciones concretas y sostenibles”.

El encuentro concluyó con la propuesta de mecanismos de cooperación institucional que permitan evaluar la adaptación del modelo paceño a la realidad urbana fernandina, abriendo la puerta a un transporte más ágil, seguro y moderno para la ciudad.

Con información de Diario HOY – En Paraguay y el Mundo

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