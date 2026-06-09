¡Alerta mundial! El fenómeno de El Niño se intensifica y podría batir récords en 2026

El fenómeno climático El Niño sigue fortaleciéndose en el océano Pacífico ecuatorial y podría convertirse en uno de los eventos más intensos de las últimas décadas, según la consultora meteorológica brasileña Metsul y reportes recientes de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU.).

Durante junio, las temperaturas de la superficie del mar aumentaron de forma sostenida frente a las costas de Perú y Ecuador, señal característica de la fase cálida del fenómeno. En la región Niño 3.4, la anomalía alcanzó +0,7 °C, suficiente para catalogarlo como El Niño débil según los estándares tradicionales, aunque bajo el método ONI histórico, los registros apuntan a +1,3 °C, el nivel más alto desde marzo de 2024.

Calentamiento récord frente a Perú y Ecuador

En la zona Niño 1+2, frente a las costas peruanas y ecuatorianas, la anomalía llegó a +2,1 °C, la más elevada desde noviembre de 2023. Estos datos sugieren que la fase cálida del fenómeno ya tiene presencia activa, aunque la NOAA aún no lo ha declarado oficialmente.

Metsul estima que el episodio 2026-2027 ya está en marcha y que el anuncio oficial podría concretarse en los próximos días o semanas. Este año, la NOAA utiliza además el Índice Oceánico Niño Relativo (RONI), que incorpora el efecto del calentamiento global en los océanos tropicales, sumando precisión a las mediciones.

¿Un super El Niño en camino?

Los modelos climáticos muestran una tendencia consistente hacia un El Niño de gran magnitud, que alcanzaría su intensidad máxima entre la segunda mitad de 2026. Según Metsul, existe alta probabilidad de que se convierta en un “super El Niño”, un nivel reservado para los episodios más extremos de la historia moderna, comparable a los fenómenos de 1982-1983 y 1997-1998.

Advertencia de los especialistas

Aunque las proyecciones tempranas presentan incertidumbre debido a la llamada barrera de predictibilidad otoñal, los datos recientes continúan elevando las estimaciones de intensidad. Los expertos instan a prepararse para posibles impactos significativos en clima, agricultura y recursos hídricos, mientras monitorean la evolución del fenómeno que podría marcar un año climático histórico.

Con información de El Observador

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