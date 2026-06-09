Choferes rechazan propuesta sobre créditos y declaran cuarto intermedio hasta el jueves

Representantes del transporte sostuvieron una reunión con autoridades económicas para analizar los alcances del fondo de financiamiento destinado al sector, encuentro que concluyó con un cuarto intermedio hasta el próximo jueves debido a desacuerdos sobre la tasa de interés propuesta.

Choferes rechazan propuesta del Gobierno

Los dirigentes señalaron que no aceptarán condiciones que impliquen costos financieros superiores al 11%, al considerar que las tasas planteadas continúan siendo elevadas para un sector afectado por los bloqueos y la reducción de sus actividades económicas.

Según explicaron, el principal punto de observación está relacionado con los intereses que deberán asumir los beneficiarios del financiamiento, debido a que los recursos provienen de entidades privadas.

“Nosotros vamos a aceptar máximamente este dinero si está por debajo del 11%, por debajo del crédito productivo. Por encima del 11% no vamos a aceptar”, afirmaron desde el sector al término de la reunión.

Cuarto intermedio

Los transportistas indicaron que esperaban una propuesta con tasas más bajas y aseguraron que presentaron su posición a las autoridades durante el encuentro.

Pese a las diferencias, las partes acordaron continuar el diálogo y fijaron una nueva reunión para las 08:00 del jueves, cuando se espera avanzar en una propuesta consensuada.

Mientras tanto, el sector descartó asumir medidas de presión y confirmó que aguardará los resultados de la próxima mesa de negociación antes de tomar nuevas decisiones.

La discusión forma parte de las gestiones impulsadas por el Gobierno para atender las demandas del transporte, uno de los sectores más afectados por los bloqueos y las dificultades de abastecimiento registradas en las últimas semanas.

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