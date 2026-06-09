Ministro asegura que se extreman esfuerzos para abastecer de combustible a La Paz

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, afirmó que el abastecimiento de combustible hacia el departamento de La Paz continúa afectado por los bloqueos instalados en diferentes puntos del país y responsabilizó a los sectores movilizados por las dificultades en la distribución.

La autoridad señaló que el Gobierno mantiene operaciones para trasladar carburantes mediante rutas alternativas, aunque reconoció que los volúmenes que llegan no son los habituales debido a las restricciones en las carreteras.

“No está llegando como debería llegar y una vez más pido disculpas a la población”, manifestó.

Blanco explicó que varias cisternas continúan en tránsito hacia el occidente del país, pero evitó precisar la cantidad exacta debido a razones operativas relacionadas con las rutas utilizadas para sortear los bloqueos.

Escasez de suministros esenciales

Según el ministro, la interrupción de caminos no solo afecta el suministro de combustibles, sino también el transporte de alimentos, oxígeno medicinal y otros productos esenciales para la población.

“No es responsabilidad nuestra, estamos haciendo todos los esfuerzos para traer por vías alternativas el combustible”, sostuvo.

La autoridad insistió en que el principal obstáculo para normalizar el abastecimiento es la persistencia de las medidas de presión y cuestionó a los sectores que mantienen los bloqueos, a quienes atribuyó las dificultades que enfrentan distintas regiones del país.

Mientras tanto, continúan las filas en estaciones de servicio de La Paz y El Alto, donde conductores esperan la regularización del suministro de gasolina y diésel.

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