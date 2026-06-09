Caso combustible: Tres personas con orden de aprehensión y la Fiscalía no descarta más investigados

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que tres personas ya cuentan con resoluciones de aprehensión dentro de la investigación por la presunta distribución de combustible de mala calidad, mientras continúan las actuaciones para identificar responsabilidades y esclarecer los hechos.

La autoridad señaló que la Comisión de Fiscales se encuentra a la espera de la audiencia de medidas cautelares para dos personas aprehendidas recientemente, para quienes se solicitará la medida excepcional de detención preventiva en una cárcel pública.

“Tenemos a la fecha tres personas que ya cuentan con resoluciones de aprehensión”, afirmó el fiscal.

Asimismo, explicó que la investigación se encuentra en distintas etapas, dependiendo de la situación procesal de cada involucrado. Mientras algunos ya ingresaron a la fase preparatoria, otros continúan en etapa preliminar o fueron convocados en calidad de testigos.

Caso Combustible desestabilizado

Según la Fiscalía, entre los investigados figuran exresponsables de áreas operativas vinculadas a logística, refinación y distribución de combustibles, quienes tenían la responsabilidad de garantizar que el producto llegue en condiciones adecuadas a la población.

“Tenían que velar para que ese combustible llegue sano a todos los bolivianos, para que no destruya los motores de los vehículos”, sostuvo.

Consultado sobre el origen de la presunta gasolina adulterada, el fiscal evitó adelantar conclusiones y señaló que los elementos recolectados serán expuestos durante la audiencia cautelar.

Investigación podría ampliarse a autoridades

La autoridad también confirmó que la investigación podría alcanzar a otras autoridades y funcionarios, quienes serán convocados inicialmente en calidad de testigos y, de ser necesario, incorporados como investigados.

“Sea autoridad, sea ministro, la autoridad que corresponda, primero será citada en calidad de testigo o, en su defecto, se ampliará la investigación para que se defienda en calidad de sindicado”, explicó.

El informe fue presentado ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga la presunta distribución de combustible de mala calidad. La presidenta de esa instancia legislativa informó que la comisión se encuentra en la etapa final de su trabajo y anunció que continuará remitiendo documentación al Ministerio Público para fortalecer las investigaciones.

La Fiscalía aseguró que mantendrá una coordinación permanente con la comisión legislativa y reiteró su compromiso de continuar con las pesquisas hasta establecer todas las responsabilidades en este caso.

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