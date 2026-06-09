Transporte pesado exige alivio financiero y acceder a beneficios del DS 5630

Representantes del transporte pesado solicitaron ser incluidos en los beneficios contemplados por el Decreto Supremo 5630, que establece mecanismos de reprogramación y refinanciamiento de créditos para los sectores afectados por los bloqueos y la paralización económica.

Los transportistas señalaron que la reducción de operaciones y las dificultades para circular en las carreteras han impactado directamente en sus ingresos, por lo que consideran necesaria la aplicación de medidas de alivio financiero para evitar incumplimientos con las entidades bancarias.

El dirigente del sector, Domingo Ramos, indicó que pedirán acogerse a la reprogramación de deudas, aunque plantearán que el período de gracia de hasta seis meses establecido en la norma sea aplicado sin la generación de intereses adicionales.

“Vamos a pedir una prórroga de seis meses, pero sin interés, porque los intereses nos los recargan a nosotros”, manifestó Ramos.

Alcances del Decretol Supremo 5630

El Decreto Supremo 5630 permite que los prestatarios afectados soliciten la reprogramación o refinanciamiento de sus créditos sin afectar su calificación crediticia. La norma también contempla la suspensión temporal de cobros mientras se analiza cada solicitud y la posibilidad de acceder a un período de gracia de hasta seis meses.

Desde el transporte pesado sostienen que los bloqueos han provocado pérdidas económicas considerables y denuncian que muchos de sus afiliados permanecen paralizados o con dificultades para cumplir sus rutas habituales.

Escasez de combustible

La demanda surge además en un contexto de problemas de abastecimiento de combustibles. De acuerdo con información difundida por el sector, entre 1.000 y 1.200 cisternas permanecen detenidas en rutas de ingreso al país, principalmente desde Perú y el puerto de Arica, debido a los conflictos en las carreteras.

Los dirigentes esperan sostener reuniones con autoridades económicas para plantear ajustes a la aplicación de la norma y garantizar que los beneficios alcancen a todos los transportistas afectados por la crisis generada por los bloqueos.

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