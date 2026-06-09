La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) expresó su respaldo a las medidas de alivio financiero anunciadas por el Gobierno y aseguró que las entidades bancarias cumplirán con las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo 5630, que permite la evaluación de solicitudes de refinanciamiento y reprogramación de créditos para clientes afectados por la actual coyuntura.

A través de un pronunciamiento, la entidad manifestó su solidaridad con las familias, empresas, unidades productivas y distintos sectores de la población que se han visto perjudicados por los bloqueos de carreteras que afectan a varias regiones del país.

“Las entidades bancarias asociadas a Asoban darán cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo 5630 y la normativa vigente, y continuarán trabajando con responsabilidad y compromiso, precautelando los ahorros del público, con el objetivo de contribuir a que las familias, empresas y unidades productivas afectadas puedan superar esta coyuntura y retomar gradualmente el desarrollo normal de sus actividades”, señala el comunicado.

Agrega que el sector bancario continuará trabajando con responsabilidad y compromiso, precautelando los ahorros del público, con el objetivo de contribuir a que las familias, empresas y unidades productivas afectadas puedan superar esta coyuntura y retomar gradualmente el desarrollo normal de sus actividades”, señala el pronunciamiento.

El sector bancario destacó que, desde antes de la pandemia y con mayor énfasis en los últimos años, ha venido aplicando mecanismos de apoyo financiero para sus clientes, entre ellos reprogramaciones, refinanciamientos y períodos de gracia, siempre en el marco de la normativa vigente y considerando la situación particular de cada prestatario.

El lunes, el presidente Rodrigo Paz anunció la puesta en vigencia del Decreto Supremo 5630, que instruye a las entidades de intermediación financiera evaluar, convenir y aprobar, de manera voluntaria y previa solicitud del cliente, operaciones de refinanciamiento o reprogramación de créditos para personas y sectores afectados por los bloqueos y conflictos que atraviesa el país.

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