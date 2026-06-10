Gobierno activa plan de emergencia para turismo, gastronomía y cultura ante pérdidas millonarias por bloqueos

Los sectores del turismo, la gastronomía y la cultura enfrentan una de sus etapas más críticas debido a los bloqueos que ya superan los 40 días en el país. Ante este escenario, el Gobierno anunció la puesta en marcha de un plan de emergencia destinado a mitigar el impacto económico y preservar fuentes de empleo.

Según datos oficiales, las pérdidas acumuladas en los sectores de turismo y gastronomía alcanzan aproximadamente Bs 1.100 millones, mientras que alrededor de 90.000 empleos se encuentran en riesgo, especialmente en las regiones más afectadas por las movilizaciones.

Plan de emergencia de tres fases

La estrategia contempla tres fases orientadas al registro de afectaciones, levantamiento de información, instalación de espacios de coordinación, acompañamiento sectorial y presencia institucional para visibilizar los efectos de la crisis.

“Está orientada al registro de afectaciones, levantamiento de información, instalación de espacios de coordinación, acompañamiento sectorial, presencia institucional y visibilización de los impactos reales que atraviesan nuestros sectores”, señaló la ministra de Turismo, Cinthya Yañez.

Las medidas también incluyen apoyo para garantizar la continuidad de actividades económicas, proteger empleos y facilitar mecanismos de recuperación para emprendimientos vinculados al turismo, la cultura y la gastronomía.

Cabotur en emergencia

El deterioro de la actividad turística preocupa a los operadores del sector. Desde la Cámara Boliviana de Turismo advirtieron que la llegada de visitantes nacionales y extranjeros se encuentra prácticamente paralizada.

“Nada se mueve. Todos los operadores de cualquier tipo y tamaño estamos realmente paralizados. No hay turistas, no hay llegadas, todo lo que estaba previsto se canceló”, dijo Luis Ampuero, presidente de Cabotur.

El sector también alertó que la prolongación del conflicto podría derivar en despidos y mayores pérdidas económicas, por lo que pidió restablecer la libre circulación en las carreteras del país.

Viajes cancelados

A esta situación se suma la preocupación del sector aeronáutico, que reporta una fuerte caída en la demanda de viajes debido a la incertidumbre generada por los bloqueos.

“Estamos más o menos en los niveles posteriores a la pandemia. No hemos llegado a recuperar los niveles anteriores y ahora volvemos a registrar una fuerte reducción de pasajeros”, afirmó el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Bolivia (ALA), Jorge Valle.

Las autoridades esperan que el plan de emergencia permita contener el impacto económico mientras continúan los esfuerzos para normalizar la transitabilidad y reactivar las actividades productivas vinculadas al turismo y los servicios.

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